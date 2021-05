Možná i proto, že se svým nedůrazem v úvodu střetnutí podepsal pod inkasovaným gólem Tetoura, ale po změně stran se dokázal vykoupit, byť přesná hlavička zblízka ševcům žádné body nepřinesla.

„Pocity jsou to smíšené. Jsem rád, že jsem se po dvou letech trefil. Už to byla dlouhá doba. Vnitřně jsem se z toho těšil, ale k respektu k Baníku a ke dvěma letem, které jsem tady prožil, jsem gól nechtěl moc oslavovat,“ přiznal po sobotní přestřelce zkušený slovenský fotbalista.

Ševci divoký duel v Ostravě nezvládli, Baníku s novým trenérem na lavičce podlehli 2:4 a dál čekají na ukončení dlouhé série bez výhry.

Co říkáte na to, že jste dotáhli dvoubrankové manko, přesto domů jedete s prázdnou? Kde byl problém?

Těžko říct. V průběhu dvou minut jsme to dotáhli, Baník zůstal trochu nervózní, bohužel jsme udělali spoustu chyb. Soupeř se dostal znovu na koně, zatlačil nás a po našich chybách nám dal další dva góly, což rozhodlo o zápase.

Z čeho pramenily hrubé chyby v rozehrávce?

Těžko říct. Kdybychom věděli, v čem to je, tak ty chyby neuděláme. Možná to pramenilo z toho, že jsme chtěli hrát fotbal. Jenom minimum jsme nakopávali balony. Musíme se z toho poučit a do dalších zápasů na tom zapracovat.

Více kombinace po vás požadoval nový trenér Jelínek?

Přesně tak. Řekli jsme si, že už jsme zachránění, že se pokusíme hrát kombinační fotbal, neboť typy hráčů na to určitě máme. V podstatě nejsme pod žádným tlakem. Celý týden byl herní. Snažili jsme hrát fotbal, cvičit rozehrávku, aby to nějak vypadalo. Nechtěli jsme jen bojovat a kopat dlouhé balony dopředu. Chtěli jsme ukázat, že si umíme i přihrát a vytvořit si nějaké šance.

Jak moc vám plány do zápasu narušil brzký inkasovaný gól?

Hodně. Gól beru na sebe. Jako jednomu z nejzkušenějších hráčů se takováto chyba nemůže stát hned v první minutě. Velmi mě to mrzí. Takový je ale fotbal. Myslím si, že ve druhém poločase jsme se z toho už otřepali a ukázali, co v nás je a na čem můžeme stavět.

V čem byla druhá půle jiná?

Když prohráváte 0:2, jdete do druhé půle s tím, že nemáte co ztratit, ale můžete jen překvapit. V kabině jsme si řekli nějaké taktické pokyny, které nám vyšly a vrátili jsme se do zápasu.

Co se stalo, že jste neudrželi remízový stav 2:2?

Rozhodly naše chyby, trošku nám došla i kondice. Baník prostřídal, dal tam čerstvé hráče. Ti nás dost utahali.

Jak moc s vámi zamávalo zranění brankáře Rakovana?

To je největší ztráta dnešního zápasu. Mě nemrzí ani tak prohra, jako zranění Rakyho. Vypadalo to nepříjemně. Byl tam chvíli v bezvědomí, skončil v nemocnici. Doufám, že bude brzy v pořádku a co nejdřív se připojí k nám.

Jak vám seděla změna rozestavení a Španěl Martínez před vámi?

Na změnu rozestavení jsme si zvykali celý týden. Mně osobně to celkem vyhovuje. Jsme tři ve středu, kolem sebe mám dva herní hráče. Je to super do kombinace. Pedro je technický fotbalista. Ze začátku to bylo těžší, pak už to bylo fajn.

Co říkáte na výkon Davida Buchty, který hraje v životní formě?

Samozřejmě jsme si před zápasem rozebrali každého hráče Baníku. V Ostravě jsou všichni nebezpeční, ale Buchtičovi to momentálně padá, takže jsme se snažili dát si na něj pozor, ale je to těžké, když vám mohou dát gól další čtyři hráči. Byla to velmi náročná úloha.