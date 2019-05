„Jsme rádi, že můžeme i nadále pokračovat v již rozjeté spolupráci. Věříme, že bude i nadále stejně úspěšná, jako doposud,“ uvedl sportovní ředitel zlínského klubu Zdeněk Grygera.

Rodák z Banské Bystrice se na Moravu vrátil z gruzínského Dinama Kutaisi, předtím působil v Ostravě. Ve Zlíně bez problémů zapadl a stal se důležitým mužem sestavy.

„Již před mým příchodem jsme byli dohodnutí, že pokud bude vzájemná spokojenost, po zhruba půlroční zkoušce prodloužíme smlouvu na dva roky,“ říká osmadvacetiletý fotbalista, který hrával i za Duklu, Trnavu nebo Skalici.

„Jsem rád, že jsem vedení přesvědčil a mohu nadále pokračovat ve Zlíně. Věděl jsem, do jakého prostředí jdu, protože to české je pro mě známé. Kabinu jsem už stačil poznat. Český fotbal je i o dobré partě, která když si sedne, odrazí se to i na hřišti,“ bilancoval.

Zatímco v základní sestavě Fastavu se již usadil, vlastní bydlení v Batově městě si našel až tento týden. „Nevěděl jsem, zda mi bude prodloužena smlouva, proto jsem s tím čekal a doposud bydlel na hotelu,“ vysvětluje Hlinka.

Nyní už mu k přesunu do nového prostředí nic nebrání.