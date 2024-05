Se Zlínem slavil postup jako hráč i asistent trenéra, klub, město a vlastně celé okolí má díky svému působení stále v srdci. Pavel Hoftych se do známého prostředí vždycky rád vrací, s kamarády rozebírá nejen fotbal, ale i život. Nyní bude sportovní manažer Viktorie Žižkov ševce potkával ve druhé lize, kam po devíti letech spadli.

Pavel Hoftych působil i v Mladé Boleslavi. | Foto: Jiří Koros

„Mrzí mě to,“ tvrdí bývalý trenér Liberce, pražských Bohemians, Mladé Boleslavi či slovenské Trnavy.

„Ve Zlíně jsem strávil krásné roky, pořád tam strašně rád jezdím. Mám tam spoustu přátel. Dobře vím, jak to všechny mrzí,“ přidává.

Hoftych přišel na Moravu těsně před revolucí. Po angažmá ve Slušovicích zamířil do Zlína, kde se zařadil mezi opory. Po skončení hráčské kariéry se do Baťova města vrátil jako trenér. Vedl mládež, byl i u prvního mužstva, takže prostředí i lidi z vedení klubu dobře zná. Ševcům na dálku fandil, zároveň ale věděl, že to budou mít sakra složité.

„Leccos už naznačila loňská sezona, kdy to ještě na poslední chvíli ustáli, ale od začátku letošního ročníku se pohybovali ve spodních patrech tabulky a teď na konci bylo jasné, že spadne buď Zlín, Karviná nebo České Budějovice,“ říká.

Nejhorší nakonec byli ševci, za Dynamem zaostali o dva body. Dolů je poslala porážka v Jablonci. Výsledek 0:1 byl ale jenom vyvrcholením jarního trápení.

„Ve Zlíně se sešly mraky věcí, některé problémy se táhly delší dobu,“ míní Hoftych.

Také sedmapadesátiletý kouč či funkcionář souhlasí s názorem, že se ševcům nepovedly zimní příchody, z nových tváří nebyla posilou ani jedna.

„Hlavně zahraniční hráči neprokázali potřebnou kvalitu. Zklamal mě třeba Pidro, vidět nebyli ani ostatní. Hodně jsem věřil Schánělcovi, ale ani on nedával branky,“ všímá si.

„Ve finále to museli pomalu zachraňovat mladíci Slončík s Bužkem, kteří se přitom měli vedle starších spoluhráčů učit. Nepomohly ani parádní výkony Dostála. Nebýt něho, branek inkasovali víc,“ míní.

Přitom právě z pevné defenzivy chtěli Zlíňané vycházet. „Už Karel Brückner říkal kdysi Vlasťovi Marečkovi, že pokud tým nedává góly, není to vina trenéra, ale menší kvality útočných hráčů. Naopak inkasovaným brankám může trenér kolikrát zabránit, když třeba více zabezpečí obranu,“ uvedl.

„No a Zlín na jaře v důležitých zápasech nedával branky, což jenom poukazuje na nekvalitu mužstva v útočné fázi. Téměř nikdo nebyl schopný proměnit šanci, vstřelit gól,“ vypozoroval.

Podle Hoftycha je sestup důvodem k rekonstrukci kádru, tvorbě nového mančaftu. „Rozloučil bych se s dražšími hráči, kteří nepotvrzovali svoji výkonnost, šanci bych dával spíše domácím kluků. Už to říkal Bob Páník, do Zlína není vůbec jednoduché přivést kvalitní hráče. Prostě tam nechtějí a radši půjdou do Liberce, Mladé Boleslavi nebo Budějovic,“ uvědomuje si.

„Zaregistroval jsem jak Fantiš říká, že je po sestupu bez práce. Za mě je to přitom hráč, kterého bych si v týmu za upravených podmínek nechal. Hráči musí s platy dolů. Kdo chce ale Zlínu pomoct, tak zůstane. Je hlavně na trenérech, aby vybrali charakterové a mentálně odolné hráče, co druhou ligou zvládnou,“ pokračuje.

Zatím není jasné, jakou cestou se ševci vydají, jak bude kádr pro následující sezonu vypadat.

„Ve Zlíně nikdy nebyl přemrštěný rozpočet, byť majitel Červenka je seriózní, nikomu nedluží a všechno co řekne, to dodrží. Za mě bude důležité, aby poskládali mančaft z hráčů, kteří dýchají za klub i město, jsou spjatí s regionem. Je to rozhodně lepší cesta, než stavět na cizincích bez vztahu k prostředí,“ míní.

I když okamžitý návrat nebude jednoduchý, nebude to tak složitá mise jako u hokejistů.

„Druhá liga je specifická soutěž. Jsou v ní čtyři béčka ligových týmů, které nemohou postoupit, takže do ligy se klidně může jít i z pátého místa, což je výhoda. Na druhé straně baráž je ošidná. Rozdíl mezi první a druhou ligou je velký. Za mě Karviná i Budějovice zůstanou v lize,“ myslí si.

Někteří fanoušci se bojí, aby Zlín nedopadl jako Zbrojovka, Jihlava či Opava, moravští rivalové se po sestupu do druhé ligy přešlapují na místě, tápou.

„Pokud se vám jako favoritovi nepovede pár zápasů, v tabulce klesnete a můžete znervóznět,“ přemítá Hoftych.

O Zlín ale strach nemá.

V krajském městě ovšem bijí fanoušci na poplach. Po hokeji přišli i o nejvyšší fotbalovou soutěž. Radost jim nedělají ani jiné sporty. Navíc je štve stav chátrajících stadionů, rovněž by chtěli nové a moderní arény, jako jsou v jiných městech.

„Do toho moc nevidím, nechci nikoho bezdůvodně kritizovat, Třeba se pletu, ale chybí mi dlouhodobá a systémová podpora města,“ říká.

„Když jsem přišel před revolucí do Slušovic, byla tady spousta firem, obrovský podnikatelský boom. Dařilo se hokeji, házené. Kluby byly finančně zabezpečené, fungovaly. Teď jenom od známých slyším, jak je zavřené kino, rozpadá se divadlo, stadiony by potřebovaly opravit,“ krčí rameny.

„Je to smutné, přitom za mě Zlín nemá kromě sportu, přírody nebo Baťova odkazu moc co propagovat. Je to určitě na zamyšlení, ale každé město by mělo mít určitou výkladní skříň, kterou by se chlubilo. Takto to z dálky vypadá, že pokladna města je prázdná,“ zakončuje Hoftych.