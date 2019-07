„Na pětadevadesát minut na všechny zapomenu. Bude to pro mě válka, při které budu stát na druhé straně,“ připomíná Pavel Hoftych.

Do známého prostředí se i přesto těší. Zase uvidí známé tváře, pozdraví kamarády. Třeba si dá i štamprli slivovice. Ale jak rozhodčí Klíma foukne do píšťalky, city půjdou stranou. Hoftych nejede do Zlína na výlet, ale pro body, o které se bude v rámci třetího kola FORTUNA:LIGY hrát.

„Pro mě i Míru Holeňáka to bude zajímavý zápas. Zatímco on je zlínským rodákem, já jsem ve městě žil šestnáct let. V klubu jsem působil jako hráč i trenér. Mám tam spoustu kamarádů i známých. Při zápase se ale nemám problém od toho odprostit,“ říká Hoftych.

„Věřím, že se nám podaří mužstvo dobře připravit a hráče namotivovat tak, abychom tam uspěli,“ přidává.

Trenér Slovanu se velmi dobře s kolegy z realizačního týmu Fastavu. S Janem Kameníkem působil u mládeže, s Davidem Hubáčkem rovněž dříve spolupracoval.

„Zatím jsem dal jenom rozhovor do zápasového zpravodaje, jinak žádné hecovačky nejsou. S kluky se známe, ale každý teď máme svoje starosti,“ připomíná Hoftych.

Liberec na rozdíl od Fastavu v úvodních dvou kolech bodoval. Na úvodní triumf v Ostravě ale nedokázal navázat proti Plzni, když neoblíbenému soupeři podlehl 1:2.

„S hráči jsme to probírali tentokrát spíš individuálně,“ říká bývalý trenér Trnavy, Bohemians 1905 či Českých Budějovic.

Svěřence i přes nepříznivý výsledek pochválil za snahu a ochotu pracovat pro tým. „To všechno bylo v pořádku,“ ujišťuje.

Výtky měl naopak k řešení útočných situací, což na startu sezony sužuje i zlínské borce.

„Zápas mi připomínal úterní utkání Plzeň s Olympiakosem Pireus. My jsme taky byli méně ve hře než na jaře proti jiným soupeřům, i přesto jsme měli šance, které jsme neproměnili. Bohužel jsme v defenzivě propadali čím dál hlouběji a Plzeň chytili maximálně koncentrovanou,“ uvedl Hoftych.

Severočeši si přípravu před Zlínem zpestřili modelovým utkáním méně vytíženým hráčům proti třetiligovému béčku.

„Důvody byly dva. Za prvé příprava byla hodně krátká a v létě jsme odehráli málo zápasů. Navíc někteří hráči, co jsme s nimi pro začátek sezony nepočítali, mají malou herní praxi. Taky jsme vidět v kluky z béčka při hře, jak se jeví. Z tohoto pohledu to pro nás byl velmi cenný zápas,“ vnímá Hoftych.

Přípravné duely sehrají Liberečtí i v dalších týdnech. Už v sobotu je ale čeká třaskavá bitva ve Zlíně. Bude slavit Hoftych, nebo současný kouč Fastavu Csaplár?