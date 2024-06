Fotbalista Libor Holík má po konci hostování ve Zlíně nové angažmá. Šestadvacetiletý krajní obránce přestoupil z Plzně do Trnavy, ve Spartaku podepsal tříletou smlouvu.

Fotbalista Libor Holík přestoupil z Plzně do Spartaku Trnava. | Foto: FC Spartak Trnava

„Velkým lákadlem pro mě je hlavně účast v pohárové Evropě. Určitě to sehrálo svoji roli. Mluvil jsem i s trénerem Gašparíkem. Jeden telefonát s ním mi stačil k tomu, abych se rozhodl do Trnavy jít,“ říká Holík.

Rodák ze Záhorovic má v předním slovenském klubu nahradit Kristiána Koštrnu, který se v klubu nedohodl na nové smlouvě a odchází jako volný hráč.

Holík se v Trnavě nepotká ani s Tomášem Poznarem, bývalý forvard Zlína nebo Plzně na Slovensku po půl roce skončil.

„Ale Spartak mi vychválil, dal mi dobré reference,“ tvrdí Holík.

Na začátku nového angažmá mu naopak jistě pomůže Vojtěch Kubista. S urostlým středopolařem se setkal při působení v Jablonci. „Hned jak jsme začali řešit přestup tak jsem mu volal,“ přiznává.

Těší se hlavně na skvělé fanoušky. Hlavně od Erika Jirky jsem toho hodně slyšel. Vím, že Spartak má skvělé příznivce. Už se na ně velmi těším. Doufám, že budou na stadion chodit v hojném počtu,“ přeje si.

Holík na jaře hostoval ve Zlíně, na Letnou se vrátil po čtyřech a půl letech. S ševci ale prožil velké zklamání, sestup do druhé ligy.

Po sezoně se měl vrátit do Plzně, kde měl smlouvu. S Viktorií získal mistrovský titul a zahrál si i Ligu mistrů. Nyní se natrvalo stěhuje do slovenské ligy, konkrétně do Trnavy.

„Vzhledem k velké konkurenci v týmu bychom nyní Liborovi nebyli schopni zajistit potřebné herní vytížení, domluvili jsme se tedy na jeho přestupu. Samozřejmě mu přejeme, aby se mu v novém angažmá dařilo,“ řekl sportovní ředitel plzeňského klubu Daniel Kolář.

Holík v kariéře prošel Slováckem, Slavií Praha, krátce se mihl v Karviné či Jihlavě. Od roku 2020 byl v Jablonci, odkud si ho v únoru 2022 vytáhla Plzeň.

V české nejvyšší soutěži odehrál 175 utkání, připsal si čtyři góly a osm asistencí. V minulosti prošel i mládežnickými reprezentačními výběry.

Starší bratr Robin hraje za Strání, navíc působí ve Slovácku coby kondiční trenér třetiligové juniorky.