Ševci i po slušném jarním rozjezdu zpevňují defenzivu, posilují kraj hřiště. Na Letnou se po čtyřech a půl letech vrací Libor Holík. Pětadvacetiletý rodák ze Záhorovic bude ve Zlíně hostovat do konce sezony z Plzně. Trenérovi Bronislavu Červenkovi se hlásil v úterý, kdy s týmem absolvoval první trénink.

Fotbalista Libor Holík bude ve Zlíně hostovat do konce sezony z Plzně. | Foto: FC Zlín

„S Liborem jsme byli v kontaktu už někdy v prosinci, protože jsme věděli, že v Plzni není až tolik vytížený. Ptal jsem se ho, jestli se nechce vrátit do Zlína, pomoct nám se záchranou. On preferoval zahraniční, což mu ale nevyšlo, tak jsem se k tomu vrátili. V klubu jsme se shodli, že Libor by pro nás mohl být přínosem na stranu, kde nemáme až takovou zastupitelnost. Dokáže hrát vpravo i vlevo, je to univerzální hráč, což je pro nás důležité, protože dokáže zakrytý čtyři až pět postů. Jsem rád, že jsme se domluvili a tři a půl měsíce nám pomůže,“ uvedl trenér FC Zlín Bronislav Červenka.

Libor Holík poprvé přišel do Zlína v létě 2017. V dresu ševců nastoupil ve 28 duelech, ve kterých si připsal jeden gól.

Odchovanec Slovácka celkem v nejvyšší soutěži odehrál 165 zápasů a vstřelil čtyři branky.

Z mládeže Uherského Hradiště putoval na podzim 2015 do Slavie. Za ni už v sedmnácti letech debutoval v lize. Další start v červenobílém dresu přidal už jen v nepovedeném utkání předkola o Evropskou ligu v Tallinu a záhy poté v létě 2016 odešel na hostování do Karviné, krátce byl i v Jihlavě.

V létě 2019 zamířil ze Zlína do Jablonce, kde se navzdory mladému věku stal oporou. V únoru 2022 si jej po dvou odehraných jarních kolech vytáhla Plzeň.

S Viktorií získal mistrovský titul a zahrál si i Ligu mistrů. Zasáhl do všech šesti duelů, na Bayernu Mnichov i proti Barceloně hrál od začátku.

Postupně ale v silné konkurenci vypadl ze základní sestavy, stal se náhradníkem. V letošním ročníku FORTUNA:LIGY nastoupil jenom v šesti duelech. Další starty přidá ve Zlíně, kde bude do konce sezony hostovat.