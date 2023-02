Na trávníku se cítil dobře, se svým výkonem ale spokojený nebyl, byť jej třeba trenér Vrba chválil.

„Šla na mě vidět dlouhá pauza. Ztratil jsem hodně balonů. Herní praxe by mi ale mohla pomoct,“ věří.

Dvacetiletý ofenzivní záložník dlouho laboroval s bolavým tříslem. Nekonečné lapálie vyřešila až podzimní operace. V zimě dohnal kondiční manko, nyní se pomalu vrací do dřívější formy.

Bolest jej již nesužuje, všechno dělá naplno. „Zranění nebylo nic pěkného. Vím, že tříslo budu ještě chvilku cítit, ale trénuji i hraji na sto procent,“ tvrdí.

Porážka v Pardubicích, které se v tabulce bodově dotáhly právě na Zlín, jej hodně mrzela.

Když vcházel za nepříznivého stavu 0:1 na hřiště, chtěl výsledek společně s parťáky otočit. „Měli jsme motivaci, bohužel jsme dostali druhý gól,“ smutní.

„V tu chvíli to nebylo nic příjemného. Škoda, že jsme nedali branku dřív. Pardubice v závěru zalezly, byly hodně nervózní,“ vnímal ze hřiště.

Glosa Libora Kopla: Ševci jednu bitvu prohráli, fotbalová válka dál pokračuje

Ševci z drtivého finiše ale vyrovnání nevytěžili, domů odjeli s prázdnou. „Pardubice předvedly dobrý výkon. Hodně dobře kombinovaly. Musím je pochválit. Taky jim pomohl nový stadion. Došel plný dům. Lidí je hnali za vítězstvím. Jsem rád, že v tak hojném počtu dorazili i naši fanoušci. Musíme jim poděkovat. Radost jsme jim ale neudělali. Bohužel nám chyběla větší přesnost v útočné fázi,“ ví Tkáč.

„Udělali jsme chyby. Střely málo lítaly na bránu. Spíš jsme to netrefovali než trefovali,“ všiml si.

Jak to má vypadat, ukázal bývalým spoluhráčům hned v úvodu střetnutí Dominik Janošek. Domácí středopolař v 7. minutě napřáhl a z dálky vymetl Rakovanovy šibenici.

„Viděl jsem, až jak zapadl míč do sítě, protože přede mnou stál trenér, který nás ale asi desetkrát upozorňoval na to, že Domino (Janošek – pozn. red.) dělá 99 procent kliček doprava. Bohužel to trefil takto krásně,“ povzdechl si zlínský středopolař.

Východočeši si tak po porážce 0:2 před dvěma týdny se Slavií připsali na zrekonstruovaném Stadionu Arnošta Košťála premiérové body. „Stadion je útulný. Hrálo se mi na něm dobře,“ dodal dvacetiletý odchovanec FC Trinity.