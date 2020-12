Jelikož se v rodném městě nikdy neprosadil do prvního týmu, přes Hlučín, Vlašim, Roudnici nad Labem a Opavu se dostal až do Pardubic, se kterými se probojoval do nejvyšší soutěže.

Který zápas je pro vás prestižnější?

Oba zápasy jsou velice prestižní, ale pro mě je přece jen o něco více atraktivnější už ten středeční duel proti Spartě, protože se poprvé ve své kariéře postavím proti svému bráchovi. Je to můj další splněný sen.

Hecujete se s bratrem? Vyměníte si třeba po utkání dres?

Teď už došlo i na nějaké to hecování. (smích) Já si s ním dres vyměnit chci, snad bude chtít i on. (úsměv)

V neděli se zase poprvé v lize postavíte Zlínu. Nebude to ale poprvé, že?

Ne ne. Proti Zlínu jsem nastoupil s Opavou v sezoně 2014/2015. Tehdy jsme ve druhé lize doma zvítězili a na zlínské Letné prohráli. V lize to pro mě bude premiéra a moc se na tento zápas těším. Ve Fastavu mám stále spoustu kamarádů a známých.

Nemrzí vás, že jste se do nejvyšší soutěže nedostal právě v dresu mateřského klubu?

Takto to tehdy mělo být. Nekoukám už dozadu. Je přede mnou stále spousta výzev a snů, za kterými se ženu dál a Zlín je jednou z nich. Jsem Zlíňák a určitě se chci jednou vrátit domů. A jestli to bude i do zlínského dresu, ukáže až čas.

Proč to tehdy vůbec ve Zlíně nedopadlo? Vyčítáte si něco?

Byl jsem ještě mladý a udělal spoustu chyb. Ale pokud si z každé z nich něco vezmete a poučíte se, posune vás to dál. Když se na to dívám zpětně, nebyl jsem trpělivý, chtěl jsem všechno hned, přitom jsem na ligový tým ještě nebyl dostatečně připravený.

Máte ve Fastavu kamarády, se kterými jste v pravidelném kontaktu?

Jak už jsem řekl, v týmu Zlína mám stále spoustu kamarádů, ne že bych byl ve stálém kontaktu s kluky, ale nejvíc jsem ve spojení se Standou Dostálem, Dominikem Simerským, se kterým jsem hrál i v Opavě, a s Tondou Fantišem.

Vypíšete před zápasem se Zlínem do kabiny speciální „prémie“? Nějaké pohoštění?

To mě asi nemine. (úsměv) Pokud Zlín porazíme, rád do kabiny něco dobrého přinesu.

Pardubicím se po postupu daří. V čem tkví největší kouzlo nováčka?

Je to hlavně síla mužstva. V kabině máme skvělou partu. Než přišel koronavir, chodili jsme spolu pravidelně na obědy i večeře. Prostě jsme jeden tým, v tom je naše největší síla. A v neposlední řadě máme velké srdce a na hřišti bojujeme jeden za druhého. A i proto jsme ve spoustě i těch těžkých zápasech úspěšní.

Vadí vám hodně, že své domácí zápasy hrajete v Ďolíčku? Jak snášíte neustálé pendlování mezi Pardubicemi a Prahou?

Nevadí nám to. Na Ďolíček jsme si zvykli opravdu rychle a hraje se nám tady výborně. Myslím si, že lepší alternativní “domov” jsme si přát nemohli. A co se týká cestování, je to dobré spojení, z Pardubic je to do Prahy po dálnici sto kilometrů, takže v tom žádný problém není.

Je pro vás alespoň dobře, že se hraje bez diváků, takže výhody domácích zápasů se smazávají?

Bez diváků je fotbal hodně smutný a na všech stadionech rozhodně moc chybí. Každý tým je zvyklý na své domácí prostředí, takže pro soupeře to bude vždy určitá nevýhoda, ať už s diváky nebo bez nich.