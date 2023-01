„Po kondiční stránce jsem se cítil slušně. Samozřejmě pořád je co zlepšovat, ale dám do toho všechno, abych tady uspěl,“ uvedl Hrdlička na klubovém webu Třince.

První zápas v novém roce hodnotí i přes nepříznivý výsledek pozitivně. „Na to, že to byl náš vůbec první přátelský zápas, to bylo slušné,“ míní.

„Chtěli jsme hrát kombinačně, což se nám dařilo, vypracovali jsme si docela dost šancí. Bohužel jsme nedali gól, což Třinec asi trápilo i v první polovině sezony. Tohle musíme zlepšit. Soupeř hrozil ze standardních situací a jednu proměnil. Měli jsme si to lépe pohlídat,“ ví dobře.

I když ve Zlíně nastupoval hlavně na křídle, lépe se cítí ve středu hřiště, na pozici ofenzivního záložníka. „Ve Zlíně je řada kvalitních hráčů, proto mě trenér využíval spíše na křídle. Naproti tomu v Třinci jsem dostal šanci na postu středního záložníka, na něm se cítím nejlépe. Zatím jsem tedy spokojený,“ říká.

Hrdlička patří mezi odchovance FC Trinity. Až doposud nikde jinde nehrál. I když byl patřil do ligového kádru, nastupoval převážně za juniorku v MSFL. V nejvyšší soutěži zatím naskočil do patnácti duelů, pokaždé coby střídající hráč.

Ani pod novým trenérem Vrbou by moc šancí nedostal. „Ve Zlíně se bude hrát na jaře o záchranu, takže se bude více sázet na zkušenost. Proto jsem se rozhodl, že zkusím své štěstí v Třinci. Dám do toho všechno, aby se mi to povedlo,“ dodal Hrdlička.

Tak hodně štěstí.