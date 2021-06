„Věřím, že splním očekávání. Udělám maximum proto, abych pomohl týmu a byl platný,“ říká na startu letní přípravy zkušený ofenzivní záložník.

Fastav jej prý lákal před pár lety, k dohodě ale došlo až letos.

„Doma i s manažerem jsme to začali řešit ke konci minulé sezony. Jsem rád, že to dopadlo. Ve Zlíně je dost kluků, se kterými už jsem hrál hlavně v Baníku. Vím, co od nich mohu očekávat. V mém rozhodování hráli hodně velkou roli,“ přiznává.

Hrubý tak v Baťově městě rozšířil už tak dost početnou ostravskou kliku.

Aktuálně je na soupisce Fastavu hned sedm hráčů, kteří dříve nosili dres Baníku. „S kluky jsme si volali a probírali to. Dělali jsme si z toho srandu, ale celkově mi to mé rozhodování usnadnilo. Charakterově jsou všichni dobří. Že nám to spolu funguje bude snad vidět i na hřišti,“ přeje si.

Slávistický odchovanec přestoupil do Ostravy na začátku roku 2017. Předtím tam hostoval.

V klubu celkem prožil tři a půl roku, patřil k oporám. Nyní už s ním ale Baník nepočítá.

„Vůbec mě nekontaktoval, spíš to řešili s manažerem. Prostě chtěli jít jinou cestou, což já respektuji,“ zůstal v klidu.

Loni v létě zamířil Hrubý na roční hostování do Jablonce, kterému pomohl ke třetímu místu i k účasti v evropských pohárech.

Na jaře ale od kouče Petra Rady moc šancí nedostal, spíše střídal, takže hlavně proto vedení severočeského klubu neuplatnilo opci.

„První půlrok byl ještě dobrý. Něco jsem odehrál. Pak ale přišlo blbé zranění. Naopak někteří kluci se uzdravili a já přišel o místo. Trenér však neměl moc důvodů sestavu měnit, protože se furt vyhrávalo,“ ví dobře.

Nyní se pokusí restartovat nejen sebe, ale hlavně Zlín, který má za sebou nevydařenou sezonu.

„Trošku rozdíl v ambicích asi je, ale tady tým vypadá taky dobře. Věřím, že si budeme na hřišti rozumět, že to bude vidět. Klidně můžeme na vrchní příčky zaútočit,“ je přesvědčený.

Že by ševci měli bojovat jenom o záchranu, se nebojí.

„Stát se samozřejmě může cokoliv, ale mužstvo máme silné. Já věřím, že i kdyby se náhodou něco stalo, tak jsme psychicky odolní a zvládneme to,“ pronesl.

Moravané vstoupí do nové sezony domácím duelem s mistrovskou Slavií, ve druhém kole jedou do Ostravy.

Pro Hrubého jde o pikantní duely, v obou klubech totiž strávil část kariéry, přirostly mu k srdci.

„Oba zápasy jsou speciální. Těším se na to, protože třeba proti Baníku jsem minulý rok hrát nemohl,“ upozorňuje.

Šikovný záložník se těší i na spolupráci s mladým trenérem Jelínkem.

Svého nového nadřízeného poprvé viděl až v pondělí na srazu, předtím měl informace jen od kamarádů a spoluhráčů.

„Působí na mě mile. Mluvili jsme spolu o pauze a udělal na mě dojem. Říkal mi, jak se chce prezentovat na hřišti a jakým stylem chce hrát. Snad to bude fungovat,“ doufá nejen Hrubý, ale i všichni zlínští fanoušci.

Robert Hrubý

Datum narození: 27. dubna 1994

Post: střední záložník

Výška: 183 cm. Váha: 80 kg

Zápasy v lize: 174

Sezony v lize: 8

Góly v lize: 16

Asistence v lize: 23

Hráčská kariéra: SK Slavia Praha, FC Baník Ostrava, SK Slavia Praha, FK Teplice, FC Baník Ostrava, FK Jablonec, FC Fastav Zlín