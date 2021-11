Absence bývalého hráče Jablonce, Slavie či Baníku byla patrná, ševci nebyli v ofenzivě tak kreativní, nebezpeční, střelecky se v Lokotrans aréně neprosadili a nakonec po jubilejním stém gólu Milana Škody v české nejvyšší soutěži padli 0:1.

„Robert nám chyběl. Předtím odehrál dobré zápasy. Umí připravit šance, v tom patří v lize k lepším hráčům,“ vyzdvihuje Jelínek.

Hosté se s absencí Hrubého delší dobu srovnávali. Hlavně v úvodní části byli poněkud zakřiknutí. „Až ve druhé půli jsme zvýšili aktivitu, už to bylo lepší. Hráli jsme ale jenom po šestnáctku. Vázla nám kombinace směrem dopředu, nebyla tam myšlenka,“ povzdechl si devětatřicetiletý kouč

Duel nakonec rozhodla situace z 25. minuty. Kanonýr Škoda si naběhl na Preislerův centr z rohového kopu a hlavou nedal Rakovanovi šanci. Bývalý hráč Bohemians 1905 či Slavie dal šestý gól v letošní sezoně, v nejvyšší soutěži se trefil posté. „Boleslav byla nebezpečnější, o ten jeden gól byla lepší, takže zaslouženě vyhrála,“ sportovně uznal Jelínek.

Svěřence i těsnou prohru chválil za přístup i nasazení. „Kluci se s tím porvali dobře. Kondičně to zvládli. Kousali, odpracovali to na maximum. O vyrovnání jsme se rvali až do poslední minuty, bohužel se nám to nepovedlo dotáhnout,“ štve zlínského trenéra.

Hosté měli v úvodu střetnutí problémy s rotací domácích hráčů, postupně na to však zareagovali a zvýšili aktivitu.

V zápase si vypracovali tři slušné příležitosti, ale Dramému únik na poslední chvíli překazil stoper Suchý, Poznarova branka neplatila kvůli ofsajdu a hlavička Cedidly šla doprostřed branky.

„Je škoda, že když si venku proti těžkému soupeři vypracujeme takovéto příležitosti, alespoň jednu z nich neproměníme. Potom je složité myslet na body,“ dodal zklamaně.

Ševci ve FORTUNA:LIZE nebodovali po třech kolech a klesli na dvanáctou pozici. Zlín venku nevyhrál čtvrtý duel po sobě, navíc ve třech z posledních čtyřech zápasů vůbec neskóroval.

Nyní Jelínkův tým čeká na Letné bitva s Ostravou.