ROZHOVOR/ Jeho dva přesné centry přinesli fotbalistům Zlína výhru nad Baníkem 2:1 i tolik potřebné tři body. Záložník týmu FC Trinity Robert Hrubý potvrdil svoji aktuální pozici Krále asistencí ve FORTUNA:LIZE. Nejprve v úvodu druhého poločasu posadil míč na hlavu Antonína Fantiše, v závěru pak asistoval u vítězné branky Jakuba Janetzkého.

Záložník Zlína Robert Hrubý při zápase s Baníkem asistoval u obou domácích branek. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Jsem rád, že jsme v pravý moment ukázali naši sílu. Všichni musíme věřit, že těžké zápasy dokážeme vyhrávat. Pak se to štěstí otočí i k nám,“ prohlásil slávistický odchovanec, který se se zbytek týmu chystá na nedělní vřavu v Brně.

Věděl jste, že jste po většinu zápasu s Baníkem sestupujícím týmem?

Namočení jsme už dlouho, takže výsledky jiných zápasů jsme nijak neřešili. Ani v poločase se nikdo nezajímal o ostatní zápasy, což je správně, protože bychom si to zbytečně dávali do hlavy. Soustředili jsme se jenom na sebe. Věděli jsme, že potřebujeme zápas zvládnout za tři body a nic jiného jsme neřešili.

S jakými pocity pojedete do Brna, kde vám stačí získat bod?

Samozřejmě je to lepší, než kdybychom tam museli vyhrát, ale rozhodně tam nepojedeme ubránit remízu. To by asi byla cesta do pekel. Zápas musíme odehrát stejně jako ty dva poslední. Když to v Brně odjezdíme jako s Baníkem, o sestup nemám vůbec strach.

Bylo vaším záměrem sestřelit Ostravu ze vzduchu?

To ani ne. Baník má v sestavě hodně vysoké hráče, přesto jsme se prosadili dvakrát ze vzduchu. Druhý poločas jsme to chtěli trochu zjednodušit, posílat balony víc do vápna, abychom byli víc nebezpeční, což se nán povedlo. Dali jsme dva góly hlavou, takže super. Takhle hladový musíme být furt.

Fantiš se hlavou prosadil ve druhém zápase po sobě. Je to náhoda?

Tonda Fantiš sice není příliš vysoký, ale má neskutečný výskok a timing. Je radost na něj centrovat. Fakt se špatně brání. Musí se tam dostávat víc. Opravdu je to nebezpečný hlavičkář. Musí toho stejně jako my využívat víc.

V Pardubicích i teď s Ostravou jste rozhodli až na konci střetnutí. Je to náhoda?

My jsme nechtěli bláznit. Říkali jsme, že i když to bude 0:0 nebo 1:1, že gól může přijít až ke konci zápasu, což se i stalo. Prostě zápasy se nejvíc rozhodují v posledních minutách a já jsem rád, že to konečně bylo na druhou stranu. My jsme většinou branky dostávali. Několikrát jsme vedli, ale o náskok buď ve druhém poločase nebo až v závěrečných minutách přišli. Teď se štěstí konečně přiklonilo i k nám. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.

Hrát na remízu je obrovské riziko, ví trenér Vrba před klíčovou bitvou v Brně

Co říkáte na rozhodčí, VAR? V prvním poločase Baník zahrával penaltu, na druhé straně jste po zákroku na Simerského pokutového kopu dožadovali marně.

Já jsem zrovna na to měl dobrý výhled. Viděl jsem Ceďu, jak soupeře zatáhl za dres, který měl napnutý. V tu chvíli jsem si říkal, že jestli se na to podívají na videu, tak je to špatné. Na druhé straně tam zase byly dvě sporné situace. Před gólem Baníku mi Tijani přišlápl plnou vahou nohu kolíky. A za mě nehrálo roli, zda měl balon on nebo já. Podle mě to byl jasný faul. Kdyby se na to podívali, tak to vidí taky. Penaltu na nás jsem ze záznamu ještě neviděl. Sim (Simerský – pozn. red.) sám říkal, že hrál první balon a pak ho až dohráli. Já se k tomu nechci ani moc vyjadřovat. Přijde mi, že nás trošku tlačí, ale jsem rád, že jsme si to uhráli sami. O to víc nás to může nakopnout, když víme, že k tomu nepotřebujeme žádné jiné věci.

Bodovali jste v pěti z posledních šesti zápasů. Cítíte, že prožíváte nejlepší období na jaře?

Asi jo. My jsme vždycky měli kolísavé výsledky, období. Dva zápasy dobré, další dva špatné. V Teplicích ani v Pardubicích to sice herně nebylo úplně optimální, ale hlavní bylo urvat body, což se nám povedlo. Jsem rád, že jsme v pravý moment ukázali naši sílu. Všichni musíme věřit, že těžké zápasy dokážeme vyhrávat. Pak se to štěstí otočí i k nám.

V zápase jste k trestnému kopu pustil mladého Slončíka. Zasloužil si to?

Jo. Kope to výborně, na tréninku mu to tam padá. Nebyl důvod, aby si to nevzal. Druhý trestný kop skončil na tyči. Je šikovný, má styl Ronalda, balon rychle padá dolů. Věřím, že mu to tam třeba v Brně spadne. Na standardní situace máme určené hráče, ale vždycky je to o tom, kdo si věří. Slonovi jsem řekl, ať si to vezme a zkusí to. Škoda, že druhá střela neskončila v síti. Snad příště.

Má podle vás velkou perspektivu?

Určitě má obrovský potenciál. Vyzdvihl bych u něj to, jak má v osmnácti letech nastavenou hlavu. U něj mě to až překvapuje. Hlavně mu přeji, ať je zdravý, což je nejdůležitější. Podle mě udělá velkou kariéru, protože fotbalista to je a hlava v dnešním světě sportu je nejdůležitější. Když nepřijde úraz, dotáhne to daleko. Klobouk dolů, jak to má nastavené v takto mladém věku.

Dostál chytil Almásimu penaltu. Ševci skolili Baník, dostali se před Brno

Přibližte to? Co to znamená?

Zajímá se, hodně se ptá. Já jsem k těmto věcem došel až v pozdějším věku, ve čtyřiadvaceti let. Myslel jsem si, že to zvládnu sám, ale on se nebojí zeptat. Zajímá se o stravu, spánek, regeneraci, což jsou pro sportovce všechno důležité věci. V tomto ať pokračuje. Na hřišti, kde ukazuje svoje kvality, o něj strach nemám. Přeji mu jenom štěstí.

Zaujal vás už v zimní přípravě?

Hned na prvních trénincích poznáte, že má v sobě něco navíc. Vzhledem k tomu, že je střední záložník jako já, poznám, s kým se mi bude dobře hrát. Stejné to bylo už s Davidem Tkáčem. Štve mě, že je pořád zraněný. Snad se dá co nejdříve do kupy. Kdybychom si to dali takto ve třech, bylo by to zajímavé. (úsměv)