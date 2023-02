Atmosféra na Letné je zase o něco příjemnější, byť ševci dál zůstávají na předposlední patnácté příčce, na třinácté skláře ale ztrácejí jen dva body.

Jak hodnotíte zápas?

„První poločas byl z naší strany velice dobrý. Vedli jsme 2:0, nastřelili jsme dvakrát tyč a jednou břevno. V útočné fázi jsme byli velmi slušní. Nebezpeční jsme byli hlavně z brejků po zisku míče. Bohužel jsme si to zkomplikovali úplně zbytečným gólem při rozehrávce Venci Procházky. Ztratili jsme tutový balon a soupeř nás potrestal.

Byl i druhý poločas kvůli tomu mnohem opatrnější?

Nebyl důvod, abychom otvírali prostory, hráli jsme důsledně. Soupeře jsme do nějaké stoprocentní příležitosti nepustili. Naopak jsme měli dva nebo tři brejky, které jsme ale nedohráli. Třetí branka by nás uklidnila. Já jsem ale hlavně rád, že jsme uhráli tři body, které jsou pro nás strašně důležité. Navázali jsme na dvě předchozí remízy s těžkými soupeři. Mít po třech kolech pět bodů určitě není špatný vstup do soutěže.

Jak moc vám pomohl záložník Robert Hrubý, který v prvních dvou zápasech kvůli trestu nehrál?

Bavíme se o hráči, který má něco za sebou. Má obrovskou kvalitu, prošel Slavií. Budeme na něho spoléhat. Je pro nás hodně důležitý. Dokáže uklidnit hru, podržet balon, rozehrát akci. Jsem přesvědčený, že to bude potvrzovat víc a víc a bude pro nás klíčový hráč jara.

Co říkáte na výkon Filipa Balaje?

Dostal příležitosti a v útočné fázi se prosazoval mnohem víc než v přípravných utkáních. Už je tu nějakou dobu a asi už tuší, co po něm chceme. Nevím, jaké měl úkoly na Slovensku či jinde. Možná to pro něj bylo trošku těžší. Zápas odbojoval velice dobře. V útočné fázi na něj bylo spolehnutí.

Balaj poprvé v základu a hned gól: Užili jsme si to. Snad bude šňůra pokračovat

Budete chybu Procházkovi hodně vyčítat?Venca měl tolik času, že to mohl dát třikrát dopředu. Tak, jak v minulém zápase v Jablonci někteří hráči dvakrát ztratili balon a dostali jsme z toho gól, teď to padlo zase na Vencu. To se stává, ale tak zkušený hráč by to za stavu 2:0 měl zvládnout mnohem líp. To je realita.

Byl jste v závěru hodně nervózní?

Na konci jsem trnul, ale myslím, že jsme konec zvládli velmi dobře a náskok si zkušeně pohlídali. Vzpomněl jsem si na Pavla Horvátha. Když jsem byl v Plzni, tohle byly jeho pětiminutovky. Když jsme vedli o jeden gól, pravidelně si částí těla, kterou nebudu jmenovat, pokryl balon tak, že mu ho nikdo nesebral a hrál pět minut u praporku a uhrál to. I my jsme to z mého pohledu dohráli až na jednu brejkovou situaci velice zkušeně. V klidu, tak, jak se to má.

Dýchá se vám po výhře nad Teplicemi lépe?

Nepřišel jsem do Zlína, aby se mi dýchalo špatně. Mně se celý život dýchá dobře. Chceme zvládnout jarní část co nejlépe a pak začnu tlačit na vedení, aby se začal obměňovat kádr a třeba se tady třeba za dva roky zase hrály poháry. Teď tato slova možná vypadají blbě. Nebudu říkat, že jsme Teplice přehrávali, ale pro nás jsou to první kroky, které jsou hodně důležité proto, aby se pak mohly udělat i další. Ale musíme být úspěšní a udržet se v lize. Jinak následovat nebudou.

Co se stalo Lukáši Bartošákovi, kterého jste kvůli zranění musel střídat?

Píchlo ho ve svalu. Jde na vyšetření do nemocnice. Teď po zápase nevíme, jaký je to úraz. Zda šlo jenom o křeč, nebo je to něco horšího.