„Oproti jiným zápasům je to pro mě pořád trochu zvláštní, ale už to neprožívám tolik jako dřív. Přece jenom je to nějaká doba, co jsem ze Slavie odešel, na druhé straně jsem v ní vyrostl,“ připomíná osmadvacetiletý středopolař týmu FC TRINITY, který se v posledním letošním ligovém duelu pokusí proti favoritovi vylepšit bídnou podzimní bilanci a částečně si udobřit nespokojené příznivce.

Nic lehkého vás ale na konci první poloviny sezony nečeká, že?

To určitě ne, ale my nejsme v situaci, kdy bychom si mohli vybírat. V minulých zápasech jsme zjistili, že s každým týmem se dá vyhrát i prohrát. My si věříme a se Slavií se popereme nejen o každý balon, ale i body.

Souhlasíte, že favorit je jasně daný?

Slavia je jasný favorit, to nikdo nepopírá, ale my i tak jdeme do zápasu s tím, že ho chceme vyhrát. Kdybychom si nevěřili, ani ho nemusíme hrát. Budeme chtít na hřišti nechat všechno, stát se může cokoliv. Hrajeme doma, kde jsme minule se Slavií odvedli dobrý výkon, jenom jsme neproměnili šance a neměli tolik štěstí. Z toho se musíme poučit. Uvidíme, jak to dopadne.

Bude to klidnější duel než v Edenu?

Je pravda, že tam to bylo hodně vyhrocené. Podle mě se už k tomu minulému zápasu nikdo vracet nebude. Takové věci fotbal přináší. Čeká nás jiné utkání.

Co říkáte na současnou Slavii, která sice skončila v Konferenční lize, ale třeba v derby jasně přehrála Spartu?

To je prostě fotbal. Každý víkend je to jinak. Jednou vyhrajete se Spartou 4:0, soupeře přejedete, všichni vás opěvují a pak vypadnete z Evropy a všichni říkají, že Slavia není to, co dřív. Každý má svoje problémy. Soupeř řeší vyřazení z Konferenční ligy, my zase to, že jsme předposlední.

Fillo: Většina mužstva hraje pod své možnosti, proto zápasy nevyhráváme

I v případě senzačního triumfu přezimujete na předposlední příčce. Jak moc vás straší sestup či baráž?Nyní to ještě nikdo neřeší. Tyto věci si nepřipouštíme. Ještě nejsme ani v polovině soutěže. I když jsme nyní předposlední, za pět zápasů můžeme být úplně někde jinde. Doufám, že nikdo z kluků takto nepřemýšlí. Ve fotbale je to každý víkend jinak. Věřím, že jaro bude od nás daleko lepší. Nemáme mužstvo, abychom byli na takovéto pozici.

V čem je tedy problém?

Nevím, proč se nám nedaří. Někdy máme i smůlu. Štve mě, že nedotáhneme zápasy, jako byly v Olomouci nebo na Bohemce, kde jsme vedli. Tím, jak máme zkušené mužstvo, měli bychom to zvládat lépe. Nyní se to na nás sype ze všech stran, ale nějak si nedokážeme pomoct. Snad nám pomůže zimní pauza, ve které si všichni vyčistíme hlavu a přijdeme do jarní části namotivovaní.

Nezacloumá s vaší psychikou poslední zápas na Bohemce, kde jste ztratili vedení 2:0?

Samozřejmě nám to moc nepomáhá, což je jasné. Nestalo se nám to navíc poprvé. Hned dva venkovní zápasy po sobě jsme ztratili vedení. Pro hlavu to není úplně optimální, ale věřím tomu, že máme dost zkušené mužstvo na to, abychom si s tím poradili a vzali si body zpátky.

Už vyhlížíte ligovou pauzu?

Na jedné straně jsme rádi, že přijde, abychom si mohli odpočinout a trochu si to srovnat v hlavách. Na druhé straně bodů jsme získali hrozně málo a do zimní pauzy by se šlo daleko lépe, kdybychom jich měli třeba o deset víc. Je to dvousečné, ale věřím, že nám odpočinek pomůže. Vyčistíme si hlavy a jaro bude o dost lepší.

Bez fotbalu ale nebudete. Co říkáte na to, že vás po pohárovém zápase s Vyškovem čekají ještě tři duely Tipsport ligy a další tréninky?

Samozřejmě přestávka by mohla být delší, ale v Česku se bojíme dát hráčům delší volno. Všichni si myslí, že by něco zanedbali. Přitom to může být i naopak. Spousta kluků je unavená ne fyzicky, ale spíš psychicky. Ale za mě bude volno dostačující. Končíme na začátku prosince, takže měsíc bude úplně stačit na odpočinek. Pohár s Vyškovem je pro nás důležitý zápas, chceme ho zvládnout, pak tam máme tři utkání ve dvou týdnech, což bude taková udržovačka, nic hrozného. Je lepší hrát než jenom trénovat.