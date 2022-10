„Na prvním tréninku po návratu jsem neměl vůbec sílu, pár dní jsem se do toho dostával. Teď už je to v pohodě, i když mám pořád čtyři kila dole a rozhodně bych se nebránil nabrat nějakou svalovou hmotu,“ přiznává s úsměvem.

Bývalý záložník Slavie, Jablonce či Baníku ve víkendovém souboji přispěl k důležité domácí výhře nad Libercem 2:1, ševcům pomohl ukončit dlouhé čekání na tři body.

„Jsem rád, že jsem mohl nastoupit alespoň na pár minut,“ těší osmadvacetiletého záložníka.

„Do Českých Budějovic jsem sice nemohl odjet, ale hlavní je, že jsme oba zápasy zvládli a zvenku přivezli alespoň bod, který jsme doma potvrdili. Pro nás je to hrozně důležité výhra. Máme z ní velkou radost,“ uvedl.

Poslední duel na Letné poznamenal exces kondičního trenéra Liberce Pavla Čvančary, který chtěl v 85. minutě při autovém vhazování sebrat balon právě Hrubému, přičemž došlo ke vzájemnému kontaktu.

Člen realizačního týmu Slovanu domácího záložníka odstrčil, po obdržení červené karty se pak ruku opřel i do hlavního rozhodčího Všetečky. „Za mě to bylo úplně v pohodě. Nebylo to tak hrozné. Ty emoce chápu,“ zůstal Hrubý v klidu.

Na Čvančaru se vůbec nezlobí. „On mi psal hned po zápase, že se omlouvá. Známe se. Trénoval mě v dorostu i béčku Slavie,“ připomíná.

Podívejte se: hokejový trenér v hledišti, strkanice na ploše a hlavně výhra

Zlínský fotbalisty zkrat libereckého kouče vůbec neřeší. Ani v kabině FC TRINITY to není žádné velké téma.

Ševci se dívají dopředu, už vyhlížejí víkendový souboj v Olomouci.

Moravské rivaly v tabulce FORTUNA:LIGY dělí osm příček, ale jen tři body, takže zase půjde o hodně.

„Sigmu jsem naposledy viděl doma se Slavií, proti které hrála opravdu výborně. Olomouc má kvalitní tým. Chci se ale ještě podívat na její poslední zápas, abych byl v obraze, ale věřím, že těžké utkání zvládneme a zase nějaké body domů přivezeme,“ přeje si.

„Na další triumf nechceme zase čekat tolik zápasů. Nejlepší by bylo potvrdit výhru nad Libercem a konečně uspět i venku,“ přidává odhodlaně.

Ševcům se na soupeřových stadionech celkem daří. I když na výhru čekají více než rok, v posledních čtyřech venkovních duelech remizovali, inkasovali jenom dva góly. „Je pravda, že na půdě soupeře hrajeme trošku v jiném rozestavení, taktika je odlišná. Nepouštíme domácí téměř do žádných šancí. V Budějovicích jsme sice obdrželi dva slepené góly, ale jinak jsme vzadu pevní a organizovaní. Tak doufám, že tentokrát přidáme i nadstavbu a pomůžeme si nějakou povedenou akcí či rychlým gólem,“ přeje si.

FINÁLE SE SLAVIÍ

Zlínu se na Andrově stadionu hraje dobře.

V posledních dvou duelech tam získal čtyř body, obdržel jediný gól. V minulosti tam odehrál i základní skupiny Evropské ligy.

Také Hrubý má na Olomouc příjemné vzpomínky. „S Ostravou jsme tam hráli finále MOL Cupu proti Slavii. Sice jsme prohráli, ale mně se v utkání docela dařilo. Bohužel v tu dobu byla Slavia nejvíc našlapaná. Hráli za ni Souček, Deli a další. Hlavně vzadu byla výborná,“ vybavuje si.

Olomouc takové borce v sestavě nemá, přesto to Zlíňané jednoduché mít rozhodně nebudou.

V posledních duelech ale naznačili, že se se nemají čeho bát.

„Poslední zápasy se mi líbily. Sice nás srážely vlastní chyby, ty ale k fotbalu patří. Předtím jsme neměli ani štěstí. Snad se konečně obrátilo k nám a budeme víc vyhrávat a naše dobré výkony zúročíme i bodově,“ doufá.

Ševci cítí, že před blížící se pauzou musí ještě nějaké urvat, aby měli klidnou zimu. „Letos je podzim od dost kratší než minulý rok. Čekají nás už jenom čtyři zápasy. A právě proto potřebujeme ještě nějaké body udělat, abychom to zase na jaře nemuseli honit,“ uvedl.

Závěr podzimu Jelínkovu týmu zpestří také pohárový duel s Jihlavou. Utkání 3. kola MOL Cupu se na Letné hraje příští úterý.

„Já patřím mezi fotbalisty, kteří radši hrají než trénují, takže pro mě to bude zajímavé zpestření klasického týdne, který uběhne rychleji. Za mě je to super. Na pohár se těším. Samozřejmě chceme postoupit,“ dodává.