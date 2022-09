Zkušenému středopolař dobře věděl, že ševce čeká těžká šichta, velký boj. „Soupeř má hlavně směrem dozadu zodpovědné mužstvo, inkasuje málo branek. Je ale nebezpečný i dopředu, což taky předvedl. My jsme ale vzadu podali stoprocentní výkon. Jenom škoda že jsme si nevytvořili víc příležitostí. Něco tam sice bylo, dalo se to řešit lépe, ví dobře.

Kreativní záložník se do mnoha akcí nedostal. „Ve hře moc možností na finální a předfinální přihrávky nebyly. Pro diváky to asi moc pohledné utkání nebylo,“ ví dobře.

Oba týmy se soustředily na bránění, jednoduchou hru. Nikdo nechtěl udělat chybu, pustit protivníka do vedení. „Samozřejmě bych byl radši, kdyby na každé straně bylo deset šancí,“ říká.

„Dopředu jsme měli chodit ve větším počtu. Asi jsme se trošku báli, že bychom to pak nestihli zase dozadu. Hráli jsme v rozestavení s pěti obránci, takže jako střeďáci jsme se do koncovky moc nedostávali. Nebyli jsme tak nebezpeční jako v předcházejících zápasech,“ uvědomuje si.

Východočeši jsou v mladoboleslavském silní. Doma neinkasují ani neztrácejí. Po odchodu ofenzivního tahouna Vlkanovy do Plzně ale vyšli třikrát za sebou střelecky naprázdno. „Je to kvalitní, kreativní hráč, který má nečekané řešení, takže jim hodně schází,“ uvedl Hrubý.

Nedělní duel 9. kola FORTUNA:LIGY se do dějin nejvyšší soutěže nezapíše. Možná tak komorní atmosférou a slabou návštěvou, která patří spíše do divize. „Malou návštěvu jsme čekali už před zápasem. Byli jsme na to připravení. Do Mladé Boleslavi lidé moc nechodí, Hradec tu navíc není doma, takže to bylo ještě o něco horší,“ dodává Hrubý.