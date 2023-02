„Libor mě překvapil. Prosil mě, že by chtěl dát taky gól, tak jsem mu vyhověl. Je to náš útočník, snad mu to pomůže do dalších zápasů,“ přeje si osmadvacetiletý středopolař týmu FC Trinity. Porážka 2:3 jej přesto mrzela.

Příště půjdete na penaltu už vy?

Doufám, že jo. (úsměv) Ale ať jde kdokoliv, hlavně ať to přinese body.

Pojďme k zápasu. Čím si vysvětlujete, že oba poločasy byly tak rozdílné?

Je to tak. My jsme si to tak vyhodnotili i v kabině. Bylo to jako den a noc. Ukázali jsme si, jak nemáme hrát a jak bychom měli hrát. Musíme si z toho vzít ponaučení a pokaždé hrát jako ve druhém poločase. To si chceme přenést do dalších zápasů. Tady jsme si dokázali, že je jedno, s jakým soupeřem hrajeme. My musíme věřit sami sobě a pak můžeme hrát s kýmkoliv.

Měli jste ze Sparty přehnaný respekt, nebo soupeř prostě hrál tak dobře?

Pravdivé jsou asi obě varianty. My jsme na začátku byli trošku zalezlí, moc jsme se na ně netlačili. Oni na druhé straně hráli výborně kombinačně, dobře si odskakovali a v některých fázích hry to vypadalo, že to pro ně bylo až moc jednoduché. Samozřejmě nás ovlivnil brzký gól. To je ale fotbal, to se může stát. Nemůžeme na obdrženou branku reagovat tak, že se všichni zatáhneme a budeme pasivní.

Souhlasíte, že na zlepšení měl velkou zásluhu střídající mladík Slončík?

Určitě. Do druhého poločasu jsme vstoupili celkově dobře. Bohužel jsme dostali brzký gól na 0:3. Tom určitě podal výborný výkon. Jestli se nepletu, byl to vůbec jeho první start v lize. Klobouk dolů před ním. Všem nám dodal energii gól na 1:3. Hned po něm přišla penalta, která nás nakopla. Jenom škoda, že jsme to nedotáhli alespoň k tomu bodu. Protože jak Sparta hrála suverénně v prvním poločase, tak ve druhém poločase to tak nevypadalo.

Má Slončík velký potenciál?

Tom je šikovný fotbalista. Je silný na balonu, nebojí se míče, hrát. Mně se tyto typy hodně líbí. Jenom mu přeji, ať mu to takto kope dál. Jistě nám bude ještě hodně nápomocný.

Jak těžké bylo bránit standardní situace Sparty, která z nich dala dvě branky?

Je škoda, že zrovna od Sparty dostaneme dva góly po standardce. Bylo by něco jiného, kdyby nás přehrála nebo vybagovala a dala branky do prázdné brány. Musíme být v těchto situacích více důslednější.

Prohráli jste podruhé za sebou, přesto cítíte, že se hra oproti podzimu zlepšila, že hrajete víc kombinačně?

Já to tak taky vidím, byť první poločas proti Spartě byl pravý opak. Když si všichni věříme a jsme v pohodě, dokážeme držet balon, hrát kvalitně. Já to vidím tak, že v naší lize jsou rozdíly mezi hráči pouze v mentální stránce. Když jste na nějaké vlně nebo sebejistý, hraje se vám vždycky lépe. My si to musíme vštípit, že můžeme hrát s každým, což jsme si proti Spartě potvrdili. Doufám, že kluci si to přenesou do dalších zápasů. Já chci hrát furt stejně.

Co říkáte na zaváhání Čanturišviliho v úvodu střetnutí, když Spartě nabídl roh, po kterém jste inkasovali první gól?

Vakha chápu. Vím, že to chtěl uhrát fotbalově. Nechtěl to jenom kopnout do autu. To se prostě stane. Musíme na to lépe zareagovat. Neberu to jako chybu, ale když jsme z toho dostali gól, tak se nám o poločase omlouval, což vůbec nemusí. My bychom jej měli podržet a standardku ubránit. Já bych to taky chtěl hrát dopředu.

Může vám výkon z druhé půle pomoct v nadcházejícím zápase v Brně?

Určitě jo. My si to musíme přenést do dalších zápasů. Teď nás čekají utkání, ve kterých budeme muset bojovat. Věřím,že se nám to povede. Jinak proti Spartě nám hodně pomohli i fanoušci. Kulisa byla jiná než v minulých zápasech. Doufám, že druhá půle byla pro diváky lákadlo na další domácí zápasy. Že se to fanouškům líbilo, že to byl pro ně atraktivní fotbal. Snad v hojném počtu dorazí i příště a podpoří nás tak jako proti Spartě.