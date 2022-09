„Se svým výkonem nejsem moc spokojený, určitě je co zlepšovat. My jsme ale potřebovali urvat první vítězství jakkoliv. Věděli jsme, že to nějakým hezkým fotbalem prostě nejde. Jsem rád, že jsme to zvládli a že i když se mi v zápase tolik nedařilo, tak že jsem alespoň tím gólem pomohl týmu,“ uvedl osmadvacetiletý středopolař týmu FC TRINITY.

Branka byla hezká, že?

Jsem rád, že jsem to takhle trefil, protože proti Pardubicím i v minulých zápasech jsme měl nějaké šance, které jsem neproměnil, takže jsem rád, že to tam zapadlo.

Uvažoval jste, že byste přihrával do strany nabíhajícímu Vakhovi?

Právě díky Vakhovi hostující obrana začal couvat, pardubičtí hráči se na něj chtěli navázat, takže jsem měl i více času soustředit na střelu. Už od počátku jsem ale věděl, že chci střílet. Byl jsem rozhodnutý. Jsem rád, že jsem trefil bránu a že to tam zapadlo.

Jak se vám po první výhře sezony ulevilo?

Určitě hodně. První vítězství v šestém kole je asi trošku pozdě. Chtěli jsme to dřív, ale nevyšlo to. Teď jsme rádi, že jsme to zvládli teď proti Pardubicím. Věřím, že výher bude hlavně v domácích zápasech přibývat a body budeme získávat častěji. Uvidíme, co přinese příští zápas. Hrajeme na Spartě, proti které se budeme prát o ten nejlepší výsledek.

Vnímal jste před soubojem s Pardubicemi velký tlak?

Neřekl bych, že jsme byli pod tlakem. Já jsem to takto vůbec nevnímal. V tabulce jsou týmy furt u sebe, je to o třech bodech. Nyní se díky výhře můžeme vyhoupnout na nějaké osmé až desáté místo. Je začátek ligy, takže bych to tak nedramatizoval.

Pomohl i vlastní gól. Ševci zdolali Pardubice, slaví první výhru sezony

Není to paradoxní, že s Jabloncem jste doma hráli daleko lépe a získali pouze bod, kdežto s Pardubicemi to místy drhlo, ale zase jste vyhráli?

Je to fotbal. Tak to prostě někdy je, že se štěstí nakloní k vám. Někdy vám dá víc, jindy méně. Já doufám, že jsme si výhru zasloužili. S Jabloncem jsme to měli zvládnout za tři body, bohužel to ještě nevyšlo. Jsme rádi, že to přišlo alespoň teď. Snad nás výhra povzbudí do dalších zápasů.

Zaregistroval jste, že jste v první půli nevystřeli na pardubickou bránu?

O tom nevím, jestli jsme vystřelili nebo ne, ale měli jsme tam nějaké situace, které se určitě daly vyřešit lépe. I při mé hlavičce stačilo trefit bránu a mohla to být nebezpečná situace. V tu chvíli jsem byl na sebe hodně naštvaný. O přestávce jsme si k tomu něco řekli. Jsem rád, že jsme vyhráli.

Moc vám nešly ani standardky, že?

Asi jo, je to možné. Někdy vám to jde, někdy ne. Takový je fotbal no.

Pomohla Pardubicím výměna trenéra?

Určitě. I kvůli tomu to pro nás byl hodně těžký zápas. Vždycky když je někde nový trenér, tak se říká, že nové koště dobře mete. Jsem rád, že dneska se to nepotvrdilo. (úsměv)