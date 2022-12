Odvolána z funkce byla společně s hlavním koučem Jelínkem i trenérem gólmanů Novákem paradoxně po domácí porážce se Slavií, od poloviny listopadu je pětačtyřicetiletý Hubáček bez práce.

Na nabídky z jiných ligových klubů ale nečeká, případné zájemce předem varuje. „Nikam se nechystám. Chci zůstat ve Zlíně,“ upozorňuje.

„Už se mi nechce cestovat nikde po republice. Navíc takových trenérů, jako jsem já, mají v každém klubu dost, takže není důvod, abych odcházel někam jinam,“ má jasno.

I tak chce ale u fotbalu zůstat. „Rád bych spojil trenéřinu s normální prací,“ přiznává.

Jedna z možností je setrvání na Vršavě u juniorky či mládeže, pokračovat může coby hlavní kouč v nižší soutěži. Dříve hrával v Luhačovicích, zájem jistě budou mít i jinde.

„Zatím je to čerstvé, nechci to lámat přes koleno. Uvidíme, co bude,“ zůstává v klidu.

Odvolání dávno skousl. Není uražený ani dotčený. „Takový je fotbalový život,“ ví dobře. „Bohužel výsledky nebyly podle našich představ a první na řadě jsou vždycky trenéři,“ připomíná.

Zklamaný je hlavně z toho, že se ševcům nepodařilo na podzim získat bodů, na jaře je čeká tuhý boj o setrvání ve FORTUNA:LIZE. „Člověk nad tím přemýšlí pořád. Zápasy s Brnem, v Olomouci či na Bohemce jsme měli zvládnout. Rozehrané jsme je měli dobře, ale nikdy jsme je nedotáhli. Snad to bude na jaře lepší,“ doufá.

Poznar příchod Vrby kvituje: Velké jméno, dobrý motivátor. Impulz i pro fanoušky

Zlínu coby srdcař a patriot fandí dál, ševcům přeje záchranu. „Jednoduché to nebude, ale jako ostatní Zlíňáci, co máme rádi fotbal, musíme věřit tomu, že to dobře dopadne,“ prohlásil.

Mužem, který má borce z Baťova města udržet v nejvyšší soutěži, je Pavel Vrba. Také Hubáčka angažování známého odborníka překvapilo. „Mluvilo se o panu Radovi, který to asi odmítl. Čekal jsem, že si trenér Vrba bude chtít chvilku odpočinout, ale asi má fotbal rád. Navíc Zlín má blízko. Za mě je to odborník a asi nejlepší možná varianta, ale to všechno ukáže až čas,“ přemítá.

Podle Hubáčka je dobře, že se vymění většina realizačního týmu. „Když už změna, pořádná, se vším všudy. Jedině tak dostane mužstvo nový impulz,“ míní.

Ale fotbalové starosti nyní přenechává jiným, sám si užívá volno, odpočívá. Věnuje se rodině, kamarádům. S přáteli byl dva dny v Čeladné, absolvoval výšlap na Lysou Horu. y zahrát hokej. „Jenom ležet u televize mě nebaví, chci se i hýbat,“ vysvětluje.