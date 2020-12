Středeční duel 12. kola FORTUNA:LIGY byl totiž kvůli nákaze v týmu Pražanů odložen. Sešívaní místo na Moravu zamířili do karantény. „Samozřejmě když k nám přijde Slavia nebo kterýkoliv jiný tým ze špičky tabulky, je to pro každého svátek. Osobně jsem se na utkání hodně těšil. Ne že bych to nějak extrémně prožíval, to ne, ale podobné zápasy vždycky mají náboj, atmosféru. Proto je škoda, že se nehrálo,“ smutní asistent zlínského trenéra David Hubáček.

Někdejší vynikající levý obránce či stoper prožil v Edenu podstatnou část kariéry. V sešívaném dresu odehrál celkem 199 ligových zápasů a vstřelil dva góly. V sezonách 2007/08 a 2008/09 získal se Slavií mistrovský titul, s Pražany si také zahrál Ligu mistrů.

Nejen kvůli slávistické minulosti jsou pro Hubáčka duely s vršovickým celkem vždy speciální.

Příliš kamarádů už mu ale v Edenu nezůstalo. „Pár lidí tam ještě je. Nejblíž mám ke Standovi Vlčkovi, se kterým jsme hráli a nyní je vedoucím mužstva,“ přiznává.

Ševci plánovali, jak favorita zastaví. Okradou o cenné body. Na střet s rozjetým lídrem ale nakonec uprostřed týdne nedošlo.

Zatímco Slávisté si i na konci zvláštního roku drží formu, Moravané nyní tápou. Po třech výhrách za sebou přišly dvě porážky, nad prosluněnou Letnou zase přibyly mráčky.

Jiráček a spol. si poslední nezdar důkladně rozebrali v pondělí u videa, více už se ke zpackanému střetnutí vracet nebudou. „Samozřejmě je lepší, že jdou zápasy takto rychle po sobě, alespoň se v tom nemusíme babrat a přemýšlet, co bylo špatně,“ říká Hubáček.

Pouze na absenci kanonýra Poznara ale porážku 0:1 nesváděl.

„Tomášovi se střelecky dařilo, měl formu. Je škoda, že z toho vypadl. Na druhé straně máme v týmu i další kluky, kteří ho mohou nahradit. V Příbrami to ale byl celkově špatný týmový výkon. Až na pár výjimek nikdo nezahrál dobře,“ míní třiačtyřicetiletý zlínský rodák.

Hráčům v současné divné době nepomáhají ani prázdné stadiony. Někdy je prostě těžké vybičovat se k maximálnímu výkonu. „Když jsme se šli v Příbrami rozcvičit, na stadionu nikdo nebyl. Bylo tam ticho jako v hrobě,“ popisuje smutnou atmosféru.

Také Hubáčkovi fanoušci v ochozech scházejí. „Diváci patří na stadion,“ má jasno. Vládní nařízení ale nezpochybňuje. „Bohužel doba už je taková a my se s tím musíme smířit,“ uvědomuje si. „Asi to takto ještě bude nějakou dobu fungovat. Snad se to brzy obrátí k lepšímu,“ doufá.

I když lidé do hlediště nemohou, FORTUNA:LIGA uhání na konci roku ve zběsilém tempu.

Ševci do Vánoc odehrají ještě dva duely. V neději je v Praze čeká nováček z Pardubic, končit budou na Letné den před Štědrým dnem proti Teplicím. „Pro kluky by to neměl být problém,“ míní. „Víc plné zuby toho musí mít Slávisté, kteří stejně jako Sparta a Liberec odehráli ještě šest pohárových utkání. Ti by si mohli na náročný program stěžovat, ale nic od nich neslyšíme. Jedou na vlně, vyhrávají, o to líp to pak snáší,“ dodává.