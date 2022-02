Ševci měli o víkendu neplánované volno.

Jejich nedělní duel s Libercem byl totiž odložen.

Zlíňané jsou od pátku z důvodu šíření onemocnění covid-19 uvnitř týmu v karanténě.

Zpět ke společnému tréninku se vrátí až ve středu. Do té doby mají nařízenou izolaci.

Někteří hráči měli jenom pozitivní testy, jiné ale nemoc skolila a skončili v posteli. „Co mám od kluků zprávy, tak ti, co to chytli už podruhé, mají horší průběh než při prvním případě,“ říká Hubáček.

Dvojnásobný ligový šampion s pražskou Slavií je na rozdíl od svěřenců v pohodě. Nemoc se mu zatím vyhýbá obloukem. Neví, že by ji kdy prodělal. „Asi správně dodržuji bezpečností a hygienická nařízení,“ usmívá se.

Náladu na vtípky ale zrovna nemá. Ševci se hned na startu jara dostali do problémů.

TRÉNOVAT ZAČNOU VE STŘEDU

Na Letné všichni věří, že je krátký výpadek nezabrzdí.

„Klukům jsme rozdali plány, aby ani v karanténě nevyšli z tempa. Doma posilují, cvičí. Vím, že to není ideální, ale myslím, že ti, kdo absolvovali celou zimní přípravu, kondičku neztratí,“ je přesvědčený.

Jak na tom ševci jsou, ukáže hlavně sobotní duel v Ďolíčku. Právě ve Vršovicích jedenáctý tým FORTUNA:LIGY opožděně odstartuje druhou polovinu sezony. Chystat se na víkendovou bitvu s pražskými Bohemians začne ve středu.

„Samozřejmě to není ideální. Karanténa nám narušila harmonogram, plány, ale musíme to respektovat a popasovat se s tím,“ ví dobře.

Že by se odkládal i nadcházející souboj s klokany, ale podle Hubáčka nehrozí. „Tam už to musíme odehrát,“ předpokládá.

Problém je, že ne všichni zlínští hráči vypadli kvůli covidu.

Někteří z nich mají jiné zdravotní problémy, rekonvalescence potrvá mnohem déle než pět dní.

Třeba s křídelníkem Reiterem trenéři Fastavu nemohou počítat další měsíce. „Chvíli to vypadalo, že vynechá celá jaro, ale poslední vyšetření ukázalo zlepšení. Ruda odhodil berle, začíná pracovat na návratu,“ říká.

Mnohem lépe na tom jsou mazáci Fillo s Hlinkou. Oba by mohly do ligy naskočit za pár týdnů.

Velký otazník visí nad útočníkem Jawem. Gambijský forvard se nyní připravuje individuálně, k mužstvu se přidá později.

Naopak Poznar s Čanturvišvilim už by měli být fit. Drobné problémy měli i další borci.

OLYMPIÁDU NESLEDUJE

Hlavním viníkem zdravotních trablů může být velká zátěž a hlavně tvrdý povrch. „Bohužel každý je jiný. Někdo snáší těžké podmínky hůř, jiný lépe. Chápu, že trénovat měsíc na umělce není ideální, ale sehnat v tomhle období přírodní trávu je velmi složité, ne-li nereálné, tedy pokud nejste v zahraničí,“ prohlásil.

Právě tam se nyní upírají zraky sportovních fanoušků z celého světa. V čínském Pekingu v pátek odstartovali olympijské hry, řada i fotbalových příznivců tak nyní volný čas tráví sledováním přenosů z Asie.

To neplatí u Hubáčka, kterého významná akce nijak nevzrušuje. „Upřímně mě to míjí. Ani nemám chuť to za současného stavu sledovat,“ přiznává. „Možná se později podívám na nějaká naše medailová želízka, ale že bych věděl, kdy kdo jede nebo co se dnes hraje, tak to vůbec,“ dodává na závěr.