Ševci ve 2. kole MOL Cupu zvítězili 4:1, zlínský odchovanec patřil mezi příjemné překvapení, strůjce očekávaného postupu. „Celkově velká spokojenost,“ shrnul Hrdlička.

Premiéra v základní sestavě ligového Zlína v kombinaci se vstřeleno brankou vyjde subtilního fotbalistu velice draze. „Nad tím radši ani nechci přemýšlet. Uvidíme, co řekne pokladník,“ zůstává relativně v klidu.

Do společné týmové kasy rád přispěje. Duel v Blansku byl totiž pro něj mimořádný, jeden z vrcholů dosavadní kariéry.

Přitom původně měl být na lavičce, ale kvůli zdravotním komplikacím Reitera jsem šanci nastoupit od začátku. Nakonec záskok zvládl, mladého záložníka chválil i kouč Jelínek. „Radost byla o to větší, když se postoupilo. Gól je takový bonus navíc,“ říká.

I když hosté přehráli soupeře z MSFL rozdílem tří branek, jednoduché to rozhodně neměli. „Zápas nebyl vůbec jednoduchý, terén byl složitý a bylo to hodně o soubojích,“ uvedl.

„Blansko mělo velkou kvalitu a několikrát hrozilo z brejkových situací. Nám se však povedlo dát docela brzy gól, který nás uklidnil, což bylo důležité,“ vnímá.

Favorit ve druhé půlce soupeři z nižší soutěže ještě přitopil a přidal další tři branky. „Zápas nám vyšel z hlediska produktivity, protože každou velkou šanci jsme zužitkovali. Myslím si, že zaslouženě postupujeme,“ uvedl.

Fanoušek Cristiana Ronalda a Realu Madrid věří, že by mu středeční výkon korunovaný gólem mohl pomoct vylepšit pozici v ligovém Fastavu.

„V zápase jsem se snažil podat maximum a hrát to, co po mě trenér chce. Nejdůležitější bylo vyhrát, což se povedlo. Všechno ostatní nechám spíš na trenérovi,“ říká.

Hrdlička je sice součástí prvního týmu Zlína, se kterým trénuje, ale pravidelně nastupuje jen za béčko. Kromě něj takto pendlují i další šikovní mladíci.

„Vždycky to byl můj sen dotáhnout to až do ligy. Dávám do toho maximum a snažím se být čím dál lepší,“ říká.

Naději prosadit se dává dvacetiletému středopolaři zlepšená situace na Letné. Už i v Baťově městě zjistili, že dávat prostor talentovaným odchovancům se klubu dlouhodobě vyplatí.

„V kabině je nás hodně mladých kluků. Například Cedidla s Kolářem už mají odehraných spoustu ligových utkání. Další z nás občas naskakují do ligy nebo se dostaneme na lavičku. Takže posun tam určitě je,“ vnímá.

Jelikož ale patří mezi subtilní hráče, takové „diblíky“, potřeboval by zesílit, získat svalovou hmotu.

„Je to tak, jsem dost hubený a snažím se nabrat nějaké ty kila navíc,“ přiznává.

„Nikdo mi ale neřekl, že bych s takovou postavou nemohl hrát ligu. Akorát mi hodně lidí říká, ať nějaké kila svalové hmoty naberu, protože pak to v těch soubojích budu mít zas o něco lehčí,“ doplňuje.

Hrdličku v kariéře nejvíce podporuje rodina a přítelkyně. Pomáhají mu ale i trenéři.

Od každého z nich se snažil vzít co nejvíc. Nyní pečlivě naslouchá Janu Jelínkovi, který jej vedl už v třetiligové rezervě.

„Myslím si ale, že pod ním se zlepšil herní projev, kondičně jsme na tom líp. Jako trenér má na nás velmi pozitivní dopad a daří se nám, což potvrzují i výsledky,“ zakončil povídání.