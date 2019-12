„Chci se vrátit zpět na lepší úroveň a dokázat, že v Česku mohu hrát,“ říká nová posila Fastavu.

Pětadvacetiletý fotbalista bere angažmá v Baťově městě jako restart svoji kariéry. „Pokusím se každý zápas ze sebe vydat maximum a pomáhat týmu k lepším výsledkům,“ slibuje.

Vedení klubu i fanoušci si od zahraniční posily slibují především zlepšení produktivity týmu a posun v tabulce FORTUNA:LIGY. „Zlín o mě projevil velký zájem a s trenérem Janem Kameníkem jsem spolupracoval již v minulosti, proto si myslím, že to bude snažší, vysvětluje v rozhovoru na klubovém webu Ikaunieks.

V Česku hrával za Jihlavu a Jablonec. Zatímco ale na Vysočině zářil, na severu Čech moc šancí nedostal. „Byla to trochu i moje chyba, ale s trenérem jsem necítil příliš dobré propojení a navíc se mi zdálo, že chtěl sázet spíše na své koně,“ prohlásil.

S koučem Fastavu Kameníkem se ale zná, takže ví, co od něj může čekat. Oba se potkaly při společném angažmá v Jihlavě, kde současný zlínský kormidelník dělal asistenta kouči Bílkovi. „Naši spolupráci si pamatuji velmi dobře. Tehdy mi pomáhal, hodně jsme spolu komunikovali,“ říká.

S Kameníkem už krátce hovořil i nyní. „Chce mne do týmu, ale o mé konkrétní roli jsme zatím nemluvili,“ přiznává pětadvacetiletý Lotyš, který zná téměř všechny hráče ve zlínské kabině. Nejen proto, že s týmem už týden pobyl v létě. „Nejvíce se však znám s Rakym (Matej Rakovan – pozn. red.), jelikož jsme spolu hráli v Jihlavě,“ vysvětluje.

Pětadvacetiletý útočník odstartoval svoji kariéru v celku FK Liepājas Metalurgs. Po zániku klubu pokračoval v týmu FK Liepāja, se kterým v roce 2015 vyhrál ligový titul. Do Česka se vydal v létě 2016, hostování v Jihlavě se brzy změnilo přestup. Ikaunieks v dresu Vysočiny zářil, v sedmadvaceti duelech nasázel deset branek a přidal šest asistencí. Sestupu ovšem nezabránil, místo druhé ligy ale zamířil do Jablonce. Loni zasáhl jenom do třinácti duelů, ve kterých odehrál jen 316 minut. Na podzim se vrátil domů do Lotyšska, kde oblékal dres RFS Riga. Ve dvanácti ligových zápasech vstřelil šest branek. Nyní se pokusí opět prosadit v české lize, tentokrát však v dresu ševců.