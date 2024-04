Zpevnili defenzivu, i přes dlouhé oslabení poprvé na jaře neinkasovali a na hřišti neoblíbeného Jablonce vydřeli po bezbrankové remíze velmi cenný bod. Fotbalisty Zlína nerozhodný výsledek z posledního venkovního duelu základní části, který se hrál v chladném aprílovém počasí a před pouhými 1 250 diváky, hřál.

Jablonec - Zlín | Foto: Deník/Dagmar Březinová

„Přijeli jsme neprohrát a to jsme splnili,“ pochvaloval si kouč ševců Bronislav Červenka.

Remízy na Střelnici si vážil. „Výsledek je pro nás obrovsky důležitý. Jablonec nám mohl odskočit na sedm bodů a takovou ztrátu už bychom těžko doháněli, takže se držíme pořád na dostřel,“ těší zlínského trenéra.

Moravané si na konci základní části drží slušnou formu.

V posledních šesti zápasech padli jenom v Mladé Boleslavi gólem z páté minuty nastavení, v sobotu neprohráli ani v Jablonci, kde se jim dlouhodobě nedaří.

„Pro nás to byl náročný zápas. Jablonec má výsledkovou krizi. Čekali jsme, že utkání s námi bude chtít zvládnout a půjde do toho po hlavě, což se i potvrdilo. Zatímco ale v předchozích zápasech jsme měli v obraně výpadky, který soupeř pokaždé potrestal, teď to bylo výborné. Jablonec si nic vyloženého nevypracoval,“ říká Červenka.

Zdroj: Youtube

Jeho tým dovedli k zisku alespoň jednoho bodu nasazení a obrovská zodpovědnost.

Ševce nesrazilo ani vyloučení Selmira Pidra. Bosenský obránce v rozmezí devíti minut udělal dva fauly a musel po druhé žluté kartě ze hřiště. „Brzké vyloučení ovlivnilo průběh zápasu,“ má jasno Červenka.

„Poté jsme museli přeskupit řady a sjet trochu více do obranné zóny. Pak už jsme se nedokázali dostat tolik nahoru, nebyli jsme tak nebezpeční, jak bychom si představovali,“ mrzí zlínského kouče.

Bartošák: Bojovali jsme i za Selmira, bod bereme. Co říká na terén a počasí?

Hosté se po změně stran v oslabení pokoušeli o rychlé brejky. González v 51. minutě vypíchl míč Štěpánkovi, ale při úniku dva na jednoho nedokázal Schánělcovi dobře přihrát.

V závěru se hrálo už jen na zlínskou branku. Nejvíc starostí nadělala brankáři Dostálovi Polidarova střela z dálky. V nastavení pak ještě Kanakimana z voleje přestřelil.

„Kluci zvládli zápas velmi dobře. Byli zodpovědní, důslední. Musíme se od tohoto zápasu odpíchnout,“ pronesl.

„Pokud v ofenzivě přidáme na přesnosti a rychlosti, bude to dobré,“ věří.

Nejen fanoušky Zlína překvapilo, že do sobotního utkání nezasáhl záložník Tom Slončík.

Důvod byl prostý. Trenér Červenka nechtěl riskovat osmou žlutou kartu, která by znamenala absenci mladého středopolaře v klíčovém příštím utkání s Karvinou.

„Taky jsme věděli, že bude velmi těžký terén, který mu nevyhovuje. Měl by spíš defenzivnější úkoly. Kdybychom ho ale potřebovali, tak by tam šel i s tím rizikem,“ tvrdí trenér Zlína.

Ševci v dlouhém oslabení vydřeli v Jablonci bezbrankovou remízu

Za týden mu ale proti Karviné bude chybět nejen vyloučený Pidro, ale i další obránce Černín, který dostal čtvrtou žlutou kartu.

Mezitím Moravany ve středu čeká v Plzni semifinále domácího poháru.

„Věřím, že nás remíza v Jablonci povzbudí. Chceme v Plzni odvést stejně kvalitní defenzivní výkon a cestu za postupem jí znepříjemnit,“ říká.

K dispozici by mohl mít už i Žáka s Tkáčem. Ofenzivní hráči o víkendu zůstali doma. „Filip šel s béčkem, nechtěli jsme ho s sebou vláčet na druhou stranu republiky. David má lehčí svalové zranění, od pondělí se ale připojí zpět k týmu,“ dodal.