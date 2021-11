„Je to krásné a strašně si to užívám,“ přiznává mladý obránce, který je rád za každou minutu na hřišti. Zároveň věřím, že další starty budou naskakovat a ligové zápasy přibývat.

„Nějaký cíl ani vytyčený milník o počtu utkání ale nemám,“ tvrdí. „Budu rád, když mi vydrží zdraví a výkonnost. A třeba se mi někdy podaří napodobit Prochyho, který se dostal přes čtyři sta ligových startů,“ přeje si.

Urostlý zadák si pobyt v ligovém týmu náramně užívá a dál sní o vytouženém zahraničním angažmá. „Vždycky jsem chtěl do Premier League nebo Bundesligy,“ přiznává s úsměvem.

Věří, že poctivou prací a dobrými výkony se v budoucnu posune dál. Nyní se ale soustředí na práci v rodném Baťově městě. „Určitě bych se někdy rád koukl do zahraničí, ale není kam spěchat. Teď jsem tady ve Zlíně a kdo ví, co příští roky přinesou,“ zůstává v klidu a chystá se na nedělní domácí šichtu s Jabloncem.

Pro oba týmy jde o důležité střetnutí. Ševci i Severočeši jsou v dolní polovině tabulky, dělí je jediný bod. Zatímco Moravané před týdnem ukončili dlouhou sérii nezdarů a po dvou měsících konečně slavili, Jablonečtí za sebou táhnou šňůru šesti utkání bez výhry a krčí se až na třinácté pozici.

„Jelikož hrají Konferenční ligu, určitě mají svoji kvalitu, ale pro nás je důležité navázat na naši hru a potvrdit výkon proti Českým Budějovicím. Věřím, že budeme úspěšní,“ přeje si.

Ševci mohou jít do souboje s Jabloncem uvolněnější, klidnější. Přece jen to nejhorší mají za sebou. „Určitě to nebude jako proti Českým Budějovicím, ale myslím si, že si tlak nějak extra nepřipouštíme. Nálada je jistě lepší, o malinko uvolněnější, ale ne nějak zvlášť. Nesmíme si myslet, že jedním zápasem jsme v pohodě. Naopak musíme navázat na náš výkon a pokračovat takhle dále,“ burcuje Cedidla.

Jenže je tu jedno velké ALE. Zlíňané neporazili nejbližšího soupeře čtrnáct zápasů v řadě, od dubna 2003, kdy na Střelnici zvítězili 3:0, získali s Jabloncem pouhé tři body. Horší bilancí v lize s jiným mančaftem nemají.

„Abych řekl pravdu, vysvětlit to nedokážu,“ krčí rameny. „Občas to tak bývá, že se proti nějakým týmům pravidelně nedaří, ale o to je větší motivace je porazit. S Libercem jsme měli podobnou sérii a uspěli jsme tam. Tak věřím, že by to mohlo vyjít i teď,“ doufá.

Je pravda, že nyní by to mohlo konečně klapnout. Severočeši jsou totiž ve srabu, herně i výsledkově se souží. Postupem do základní skupiny Evropské Konferenční ligy sice vydělali miliony, ale v domácí soutěži jim to vůbec nejde.

„Mají náročnější program než ostatní týmy, které poháry nehrají, ale podle mě tam, kde jsou, už dlouho nebudou. Mají kvalitní tým, velmi dobré hráče. Snad se zvednou až po zápase s námi,“ doufá Cedidla.

Tým vedený zkušeným trenérem Petrem Radou má navíc před sebou náročné dny. Jablonečtí v týdnu absolvovali cestu na sever Evropy, kde se ve čtvrtek večer utkají s dánským Randers FC. Po návratu do Čech absolvují doma dva tréninky a vydají se na východ republiky, kde je čeká nachystaný a odhodlaný protivník.

„Může to být pro nás výhoda, ale myslím si, že mají tak široký kádr, že by si s tím měli poradit. Určitě nám to ale může pomoct,“ ví Cedidla.