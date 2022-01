„Vuki se k nám přidal v týdnu, byl s námi na soustředění. Jelikož kluci mají za sebou tvrdou přípravu a do startu jara zbývají jenom dva týdny, chtěli jsme ho vidět co nejvíc. V tomto rozestavení 3-5-2 se nám hodil na pozici druhého útočníka, samozřejmě ho budeme zkoušet i na jiné pozici,“ uvedl trenér Fastavu Jan Jelínek.

Od navrátilce si slibuje především rychlost, zkušenosti, klid na míči, góly a asistence. „Navíc v novinách slíbil tvrdou práci, čímž si na sebe upletl bič,“ poznamenal s úsměvem.

Žádná jiná „nová“ tvář se v Baťově městě neukázala. Ševci pokračují se stávajícím kádrem, posilování není na pořadu dne.

„Mužstvu, se kterým jsme odehráli podzimní část, věřím. Každý mančaft má svoji sílu. Pokud kluci budou naplno pracovat a dělat to, co mají, bude to fungovat,“ je přesvědčený Jelínek.

„Je to hlavně o nás, abychom zvládli udržet kvalitu na to, abychom se dokázali dostat do prostřední skupiny nebo byli co nejdál od těch sestupových příček,“ přidává.

Jak se chtějí ševci na jaře prezentovat, demonstrovali při sobotním zápase s Kroměříží hlavně při druhé brance Tkáče. „Tohle bylo přesně ono, takhle chceme hrát,“ pochvaloval si. „Kombinačně směrem dopředu a s jistotou vzadu,“ doplňuje.

Zlíňané ani ve třetím přípravném zápase nepoznali hořkost porážky. Po remízách s druholigovými celky Líšní a Zbrojovkou Brno si na Vršavě poradili také s Kroměříží, lídra MSFL zdolali 2:0 a zvýšili si sebevědomí před generálkou se Senicí.

Trenér Jelínek ale nijak zvlášť spokojený nebyl. „Bylo to takové rozhárané se spoustou nepřesností,“ vadilo mu.

„I když jsme častokrát byli v dobrém postavení nebo dobrém náběhu, špatnými přihrávkami jsme se sami připravili o příležitost,“ štve mladého kouče. Zatímco první poločas, ve kterém se převážně hrálo mezi šestnáctkami, byl hodně bojovný a poměrně vyrovnaný, druhou půli už měli ševci víc pod kontrolou.

„Ale v šestnáctce soupeře jsme předvedli málo,“ povzdechl si.

„Když už se tam po pěkných akcích dostaneme, buď to soupeř zblokuje nebo nám chybí kvalita v zakončení. S tímto rozhodně spokojení nejsme,“ dodává zlínský trenér, který proto Hanácké Slavii vyzkoušel nové rozestavení 3-5-2 a hráče zaúkoloval především aktivní hrou a vysokým presinkem.

Na doladění mají ševci dva týdny.

Přípravný fotbal -

FC Fastav Zlín - SK Hanácká Slavia Kroměříž 2:0 (1:0)

Branky: 2. Poznar, 67. Tkáč

Rozhodčí: Zaoral - Paták, Pochylý

Diváci: 150

Zlín: Rakovan (46. S. Dostál) - Cedidla (46. Kolář), Procházka (46. Simerský), Vraštil, Matejov (46. Nečas) - Vukadinović, Hrubý (46. Janetzký), Conde (68. Kulíšek), Tkáč (68. Hellebrand), Fantiš (46. Hrdlička) - Poznar (68. Bobčík). Trenér: Jelínek.

Kroměříž: J. Dostál - Machálek, Houser, Matoušek, Vyhlíd - Plecitý, Sklenář, Hroník, Cupák, Červenka - Votava (Tiahlo, Novotný, Mlčoch, Surynek, Demianenko, Heinz, Švajda, Pecina, Benedikt). Trenér: Červenka.