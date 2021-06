„Chce to trošku změnu,“ usmívá jednička Fastavu, která 20. června oslaví jubilejní třicáté narozeniny.

Menší dárek si nadělil již v předstihu. Gól do sítě Baťova ale nedal poprvé. „Tady to není zase tak výjimečné. Každou benefici se minimálně jednou trefím. Tentokrát to ale přišlo brzy a nepotřeboval jsem na to šest šancí. Skóroval jsme hned z druhé příležitosti, takže super,“ culil se Dostál.

Ve druhém poločase se trefil ještě jednou, rozhodčí ale branku kvůli údajnému ofsajdu neuznali. Opora Zlína se často hnala do šestnáctky soupeře, s míčem si rozuměla.

„Je to trošku náročnější, ale dobré. Jsem víc zpocený, než v bráně, ale je potřeba to vyběhat a pomoct dobré věci,“ uvědomuje si.

Benefiční akci, která se každoročně koná na Vánoce, si náramně užil. Nevadilo mu sluníčko ani teplé počasí. „Je to výhoda nejen pro nás hráče, ale i diváky. Jenom škoda této doby. Nebýt covidu, sešlo by se tady daleko víc fanoušků,“ míní.

Sám Dostál jezdí do Otrokovic pravidelně. Proti Baťovu nastoupil i dřív, když se hrálo v mrazu na Boží hod. „Jak jde o malé děti, nějakou pomoc, nikdy neodmítnu,“ tvrdí.

V lize ale po většinu sezony nastupoval před prázdnými ochozy, bouřlivou atmosféru k výkonu nepotřebuje. Od derby na Slovácku zlínský gólman kopačky na nohách neměl, na hřiště se dostal jenom díky exhibici.

„Fotbal jsem úplně vypustil. Od trenéra jsme dostali deset dnů volno. Jelikož sezona byla dlouhá a trošku náročnější na cestování, do začátku přípravy jsem si naordinoval úplný klid,“ přiznává.

Individuálně se začne připravovat až v pátek. Pořádnou dovolenou letos neměl. „Doděláváme byt, takže veškerý čas spolkne rekonstrukce,“ říká.

Jinak ve volnu navštívil rodinu, kamarády, které v sezoně běžně nepotká.