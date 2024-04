Teď už jde vážně do tuhého. Fotbalisté Zlína mají před sebou závěrečnou šichtu základní části FORTUNA:LIGY, pak už přijde klíčová nadstavba. Ševci se opět po roce ocitli na hraně, zase hrají o život.

Záložník Zlína Jakub Janetzký při zápase s Baníkem Ostrava. | Foto: FC Zlín

Pokud chtějí alespoň do baráže, musí zvládnout nedělní veledůležitý záchranářský souboj s poslední Karvinou, které mají po debaklu 1:4 z úvodu letošní sezony co vracet.

„Doma jsme silní, takže se toho nebojím,“ zůstává v klidu záložník FC Zlín Jakub Janetzký.

Ševci moc dobře vědí, o co o víkendu půjde.

Zaváhání si na Letné nikdo nepřipouští, tým má i po středečním pohárovém neúspěchu v Plzni důvěru trenérů i vedení klubu.

Teď ji jenom splatit na hřišti. „Čeká nás hodně důležitý zápas, hraje se o šest bodů. Karviné můžeme odskočit, ale pokud to nezvládneme, tak nás soupeř dožene a bude to velmi vyrovnané. Musíme doma vyhrát,“ uvědomuje si Janetzký.

Zlíňané se z porážky v semifinále MOL Cupu otřepali. Nyní chtějí zabrat a předvést daleko lepší výkon než uprostřed týdne, kdy to chvílemi zavánělo ostudou, blamáží.

„Porážka nás všechny určitě štve. V Plzni jsme nepodali dobrý výkon. Něco jsme si k tomu ale řekli, už je to za námi. Máme před sebou Karvinou, prioritou pro nás je liga,“ ví dobře opavský odchovanec.

Pro ševce nejsou záchranářské boje žádnou novinkou. O udržení v české nejvyšší soutěži hrají téměř každý rok. Janetzký snad klidnou sezonu v Baťově městě ještě nezažil. I teď jej s parťáky čeká nápor na hlavu, psychiku.

Byť mají Zlíňané s tlakem zkušenosti a umí jej zvládnout, nečeká je jednoduché období.

„Nadstavba je nevyzpytatelná, bude to těžké, ale nepochybuji, že to zase zvládneme,“ pronesl.

„Loni to byl propadák. To už jsme si v jednu chvíli mysleli, že to ani nezvládneme. Teď máme lepší výchozí pozici, bude to dobré,“ nepochybuje.

Ševci se chtějí k záchraně odrazit nedělním triumfem proti Karviné.

Slezané stejně jako rival neprožívají povedenou sezonu, vydařené jaro.

Vyhráli jediné z posledních šestnácti kol a minulý víkend potřetí za sebou pouze remizovali.

Naposledy doma navzdory dlouhé přesilovce hráli s pražskými Bohemians nerozhodně 1:1 a zůstali na poslední příčce.

„Karvinou až tolik nesleduji, ale vím, že má v kádru hodně zahraničních hráčů, kteří jsou silovější a fyzicky lépe vybavení, ale jinak je to stejné. Soupeř je hratelný,“ míní.

Komplikací je jenom náročnější program.

Zlíňané ve středu odehráli těžký pohárový duel v Plzni, po dlouhé cestě ze západních Čech mají menší čas na odpočinek, přípravu.

Šestadvacetiletý středopolař, který má hru založenou na běhání a skvělé kondici, v tom ale problém nevidí. „Myslím si, že natrénováno máme dobře. Mně anglické týdny spíše vyhovují. Za mě je to lepší, než trénovat,“ říká s úsměvem.

Janetzkého chvíli sužoval bolavý kotník, nyní už je ale fit a noha jej nebolí.