„Výsledek je pozitivní. Vážíme si ho. Vyhrát venku 3:0 je krásné, ale o této bilanci ani nevím,“ přiznal po utkání útočník Fastavu Tomáš Poznar. Zkušený forvard se ve Slezsku trefil hned dvakrát. A pokaždé v nastaveném čase.

Co říkáte na divoký závěr?

Prostředí v Opavě je bouřlivé. Diváci jsou někdy až vulgární. Tady ten kraj znám, vždyť jsem v Ostravě hrával. Je to trochu smutné, protože to úplně do fotbalu nepatří. Emoce vzplály, vyletěly až moc. Třeba u Pavla Zavadila … Je to zkušený hráč a až takhle se nechá vytočit. I když si ho jako fotbalisty vážím, červená karta pro něj byla bohužel oprávněná.

Čekal jste výhru o tři branky?

Trošku jsme doufali, že by Opava nemusela mít svůj den. S Baníkem sice hrála velice dobře, ale poslední zápasy prohrála. Počítal jsem s tím, že jí to nevyjde a že my budeme lepší, což se povedlo.

Byl to nejlepší výkon Zlína v sezoně?

Hra nebyla špatná, ale podle trenéra jsme v koncové části měli být ještě lepší. Zápas mohl být rozhodnutý daleko dřív. Důležitý byl gól do šatny. Za stavu 2:0 jsme mohli některé akce vyřešit lépe.

Oba góly jste dal v nastaveném čase. Je to náhoda?

Nevím. Jsem hlavně rád, že jsem byl u dorážky, která nás poslala do vedení. Druhý gól byl docela pěkný. Byla to docela těžká střela. Chtěl jsem to tak provést. Povedlo se mi to. Domácí v tu chvíli hráli v deseti vabank, okénka byla otevřená.

Co říkáte na trefu Podia?

Udělal to výborně. Obral Zavadila o balon, který si navedl a nádherně vystřelil. Byl to rovněž důležitý moment utkání.

V útoku Zlína se objevila netypická fotbalové čísla 88 a 68…

U mě to značí ročník narození. Když jsem se vracel do Zlína, desítka, kterou jsem tady dlouho nosil, byla obsazená. Kuba Janetzký to vysvětloval už minule. Nevím, jestli je jeho strýc Jaromír Jágr, asi jo. (úsměv)

Co říkáte na Janetzkého výkon?

Jsem za něj rád. Odvedl dobrý výkon, odehrál povedený zápas. I když to tady neměl jednoduché. V Opavě vyrůstal, je tady doma. Byl však klidný a zvládl to v pohodě. Pracovitost, kterou ukazuje v tréninku, se mu vyplácí. Navíc už začal v kabině i mluvit. První měsíc jsem ani nevěděl, že tam je.

Co říkáte na výkon? Už vypadá hra podle vašich představ?

Už si to trošku sedá. Ve hře jsou prvky, které v ní chceme mít. Na druhé straně je pravda, že Opava nám to některých fázích trošku usnadnila. Důležité bylo, že obránci vzadu vyhrávali souboje a záložníci sbírali odražené míče. Nechci to zakřiknout, protože musíme pokorně pokračovat dál. Jak říká trenér, nabili jsme si na smeč, teď to musíme potvrdit doma.