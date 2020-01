„Je pravda, že to není má běžná pozice. Většinou jsem při rohu vzadu a čekám na odražené balony. Teď mě trenér poslal do šestnáctky a trefil jsem se,“ usmíval se dvaadvacetiletý středopolař, který se hezkou brankou zvýšil sebevědomí a u trenérů nasbíral plusové body v boji o základní sestavu.

„Možná na tom něco bude, ale já gól nijak zvlášť neřeším,“ tvrdí opavský odchovanec.

„Jsme teprve v přípravě, o výsledky až tolik nejde. Zápasy jsou nyní hlavně o běhání. Taktika přijde teprve později,“ ví dobře.

Ševci i díky Janetzkého gólu pokořili na Vršavě Sereď 2:1. Zápas poznamenal pozdní příjezd slovenského celku do Baťova města, duel začal s téměř půlhodinovým zpožděním. Moravané byli na utkání lepe nachystaní, protivníka herně přehrávali.

„Byli jsme více v držení míče a vytvořili jme si několik dobrých šancí, ze kterých jsme mohli dát gól. Nastřelili jsme i břevno. Naproti tomu Sereď jsme do ničeho velkého nepustili,“ uvedl.

Desátý tým slovenské FORTUNA:LIGY se prosadil až v závěru, kdy míč za Dostála uklidil dorážející Špehar. Ševci už náskok uhájili, úplně jednoduché to v mrazivém počasí neměli. Navíc do utkání šli z plného tréninku, takže než rozběhali nohy, chvíli to trvalo.

„Je to těžké. Každé dopoledne běháme na ovále ve Zlíně,“ připomíná.

Navíc umělá tráva je jiná než přírodní pažit.

„Člověk si ale brzy zvykne. Ve Zlíně je navíc ještě výborný povrch, takže nemám s tím problém,“ říká.

I když je letošní příprava náročná, Janetzký tvrdé dávky vstřebává. Žádný problém nemá. „Všude, kde jsem byl, to bylo plus minus stejné,“ tvrdí.

Do Turecka, kam ševci odletí na konci února se ale stejně jako zbytek moravského týmu těší.

„ Bude tam lepší počasí i podmínky. Nebudeme trénovat v takové zimě, celkově to bude asi příjemnější,“ tuší.

Na jih Evropy už odletí i s kamarádem Dominikem Simerským. S ním se Janetzký potkal při angažmá v Opavě, teď se s někdejším spoluhráčem znovu sejde v Baťově městě. Tři dny zpátky jsme si psali, takže jsem něco věděl. Myslím, že pro nás bude platný. Je to další kvalitní stoper. Určitě se o šanci popere,“ ví Janetzký.