„Byl jsem moc rád, že mi to tam konečně spadlo a že jsem hlavně pomohl klukům k důležité výhře,“ uvedl.

Opavský odchovanec nepatří mezi ligové bombarďáky, top střelce. Branky se od něj až tolik nečekají, přesto by jako ofenzivní hráč měl mnohem častěji přispívat do statistik, střílet či připravovat branky.

„Je pravda, že nemám bůhvíjaká čísla. Kromě gólů nemám ani asistence, což mě docela trápilo,“ přiznává. „Snad jsem to zápasem s Pardubicemi protrhl a teď to bude jenom lepší,“ doufá.

I když na podzim nepatřil v kabině Fastavu mezi nejvytíženější borce a do zápasů naskakoval především z pozice střídajícího hráče, na jaře se i díky početné marodce dostal mezi jedenáctku vyvolených a nastupuje pravidelně. „Chyběla mi herní praxe. Díky většímu vytížení se cítím daleko lépe,“ přitakává.

V reprezentační přestávce navíc společně s dalšími ševci pořádně potrénoval, absolvoval poslední větší dřinu před koncem letošní sezony. Moravané minulý týden trénovali dvoufázově, opravdu si mákli.

„Bylo to hodně náročné, ale všichni věříme, že se nám dřina vyplatí a půjde to na hřišti vidět,“ přeje si.

Volný víkend pak využil k oddychu, načerpání energie. „Byli jsme s přítelkyní doma. Jezdili na kole, relaxovali,“ prozrazuje.

Ve volnu sledoval i českou reprezentaci. Národnímu týmu fandil hlavně při zápase ve Švédsku. „Je velká škoda, že to kluci nezvládli, smolně v prodloužení prohráli a přišli o postup na mistrovství světa. Za mě by si účast v Kataru zasloužili, bohužel výkon i výsledek ovlivnila velká marodka,“ míní Janetzký, jenž v minulosti navlékl dres se lvíčkem na prsou coby mládežnický reprezentant.

Do minulosti se ale rodák ze Slezska nevrací, nyní se soustředí jenom na svoji práci v Baťově městě, na FORTUNA:LIGU.

Ševci mají před sebou dva těžké venkovní duely v Českých Budějovicích a v Jablonci. Hlavně na Jihočechy si ale Moravané věří. Doma Dynamo porazili 2:0, uspět se pokusí i v sobotu na jihu Čech.

„Přijde mi, že na České Budějovice celkem umíme. Jejich styl nám můře vyhovovat. Co si tak vzpomínám, i u nás se snažily hrát fotbal, kombinovat. My jsme ale na ně byli dobře připravení. Pokud výkon zopakujeme, bude do dobré,“ je přesvědčený.

Pokud chtějí Zlíňané proniknou do elitní desítky, musí na Střeleckém ostrově bodovat. Los jim totiž příliš nepřeje. Kromě Českých Budějovic hrají v posledních čtyřech kolech ještě v Jablonci a v Praze na Slavii, na Letné hostí jen Mladou Boleslav, což při tříbodové ztrátě právě na Středočechy není ideální výchozí pozice.

Ale zase na barážovou čtrnáctou příčku mají k dobru osm bodů. „Bude to těžké, my ale chceme do prostřední skupiny,“ říká čtyřiadvacetiletý záložník.

„Nikdo z nás se totiž nechce stresovat v nadstavbové části a bojovat jenom o záchranu. Pro klid je prostřední skupina určitě lepší,“ dodává s úsměvem.