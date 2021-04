Byla to zřejmě klíčová chvíle, největší šance Zlína v sobotním zápase. Záložník Fastavu Dominik Janošek se ve 22. minutě po centru Janetzkého z levé strany ocitl úplně sám před jabloneckým brankářem Hanušem, v jasné šanci ale poslal míč hlavou vedle.

Mladý záložník Zlína Dominik Janošek (ve žlutém dresu) zahodil v první půli velkou šanci. Foto: Jan Zahnaš, FC Fastav Zlín | Foto: Deník/Libor Kopl

„Soustředil jsem se hlavně na to, abych balon dobře trefil na zadní tyč. Měl jsme ho i trošku za sebou, ale na to se nebudu vymlouvat. Až příliš jsem na to myslel a míč poslal vedle. Měl to být jednoznačně gól,“ ví dobře mladý středopolař a účastník nedávného mistrovství Evropy hráčů do 21 let.