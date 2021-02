Po Slovácku, kterého ho před před třemi lety koupilo za Zbrojovky Brno, bude dvaadvacetiletý záložník oblékat dres konkurenčního Zlína.

Ve Fastavu bude člen úspěšné reprezentační jednadvacítky hostovat do konce letošní sezony bez následné opce. „Řešilo se to celý týden. Měl jsem i jiné možnosti, ty už ale nechci rozebírat. Jsem rád, že se to dotáhlo do konce a že jsem ve Zlíně, kterému chci maximálně pomoct k co nejlepším výsledkům,“ uvedla posila ševců v rozhovoru pro klubovou televizi.

V letošní sezoně FORTUNA:LIGY nastoupil v jedenácti duelech, celkem nasbíral 625 minut. Na jaře ale pouze střídal, proti Spartě i Olomouci nastoupil až v závěrečné půlhodině. „Minutáž byla s přibývajícími zápasy menší, nějak jsme tušil, že bych tam nehrával. Jelikož mě čeká EURO, chci co nejvíc hrát,“ uvedl Janošek.

Trenér Páník místo mladému záložníkovi ale zaručit nemůže. Šanci samozřejmě dostane, ale na pozici šestky či osmičky, kde rodák z Rajhradu u Brna nejčastěji nastupuje, má zkušený kouč více možností.

Uprostřed hřiště se nejčastěji objevují Conde, Hlinka či Jiráček, v záloze jsou Slaměna i Španěl Martínez. „Už jsem se díval na soupisku. Jsou tady dobří kluci, skvělí hráči. Konkurence je zdravá a všude stejná,“ míní.

Bývalý hráč Brna a Slovácka si po příchodu do Baťova města žádné velké cíle nedává, chce prostě jenom hrát a svými výkony pomoct mužstvu k co nejlepším výsledkům.

Na východ republiky, odkud pochází, se vrátil po dvou letech. „Na Moravu jsem se moc těšil,“ přiznává. „Teď jsem byl v Plzni a v Boleslavi, nyní to mám blíž rodině,“ připomíná.

Na západě Čech ale s perspektivním středopolařem i nadále počítají. „Dominik Janošek je reprezentantem do jednadvaceti let a vzhledem k blížícímu se březnovému mistrovství Evropy pro něj bude nejlepší, když bude mít co největší herní vytížení. Proto jsme se vzájemně dohodli na tom, že jaro stráví právě ve zlínském dresu. Věřím, že tuto šanci využije a dobře se připraví na blížící se šampionát,“ okomentoval změnu generální manažer Plzně Adolf Šádek.

Janošek se stal hráčem Viktorie už v roce 2018, ale na Slovácku pokračoval v roli hostujícího hráče. Následně se přesunul do Doosan Areny, kde během podzimu 2019 nastoupil do deseti ligových zápasů. Vloni na jaře pak odešel hostovat do Mladé Boleslavi, kde sbíral další ligové zkušenosti.

Poctivý fotbalista ve kvalifikaci na EURO do 21 let patřil k oporám českého týmu. Lvíčatům v k prvnímu místu v kvalifikační skupině a na závěrečný turnaj do Maďarska a Slovinska pomohl dvěma brankami.