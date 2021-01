Od té doby se gambijský forvard netrefil, naprázdno vyšel i ve dvou zimních přípravných duelech s Blanskem a Líšní.

„Vím, že jsem dal na podzim jenom jeden gól, že číslo mělo být vyšší, ale nijak se tím netrápím. Nenosím to v hlavě. Chci hlavně pracovat pro tým, s tím pak přijdou i góly,” věří Jawo.

Sympatický a usměvavý Afričan, jenž na Letnou přišel loni v zimě z druholigové Jihlavy, ve FORTUNA:LIZE zatím nastoupil ke 23 duelům, ve kterých připsal dvě branky a čtyři asistence. Na jaře chce vylepšit nejen osobní bilanci, ale především týmové statistiky.

Jak moc vás trápí, že jste tak dlouho neskóroval?

Od zápasu v Brně jsem hrál na různých pozicích, měl odlišné role. Přesto jsem si na podzim připsal čtyři nebo pět asistencí, takže žádný průšvih to nebyl. Na hřišti se snažím využít každý volný prostor, abych se dostal do šance, něco vytvořil, pomohl mančaftu. Česká liga je ale těžká, většina týmů dobře brání. Většinou je to spíš boj, než pěkný fotbal. Nikdo to v ní nebylo ani nebude snadné, ale myslím, že jsem se v ní zorientoval docela rychle, takže doufám, že branky budou přibývat.

Jak moc těžké je prosadit se v české lize?

V Česku všechny týmy dobře brání, není vůbec jednoduché se prosadit. Každý tým je velmi opatrný, žádný z nich nechce dostával góly, protože zápasy se jenom velmi těžce otáčí. Samozřejmě dobře vím, že od útočníka se očekávají čísla, góly. Některé lidi ani nic jiného nezajímá. Nevidí, kdo dělá asistence nebo hraje dobře, ale podívá se jenom do statistik, kde vidí jména střelců. Ale nechci nikomu nic dokazovat. Nějaké jméno jsem si v Česku nad již udělal. Nyní chci začít střílet branky a pomáhat mužstvu přihrávkami a svými výkony.

Na jaře vás čeká 21 zápasů. Co říkáte na tuto porci?

Jsem z toho nadšený! I když je jednadvacet zápasů hodně, dá se to zvládnout. Pořád lepší než jenom trénovat. O naši pozici v tabulce se nebojím. Nikdo nemůže říct, že by Zlín měl na jaře jenom bojovat o záchranu. Na druhé straně někdy je dobře, když vás soupeři i někteří lidé podceňují, protože pak máte motivace navíc. Chceme všem ukázat, že patříme výš. Uděláme všechno pro to, abychom skončili na vyšší pozici než minulý rok.

Vyhovuje vám, že zimní příprava byla krátká a trvala jen 14 dnů?

Abych byl upřímný, v této zimní přestávce snad nebylo nic v pořádku (úsměv) Nejprve to bylo velmi krátké volno. Ani jsem nemohl odcestovat domů za rodinou, neměl dostatek času na odpočinku. V minulých letech byly zimní přestávky o něco delší, tentokrát to je všechno jiné. Dva týdny přípravy není mnoho, ale snad to naše výkony nijak nepoznamená.

Co říkáte na lednové počasí? Už jsi si zvykl na mráz a sníh?

Na počasí už jsem si zvykl. Před Zlínem jsem působil v Jihlavě. A na Vysočině je mnohem více chladno než tady. Pokud je ve Zlíně jeden stupeň, tak tam minus osm. (smích) Jinak na umělém povrchu je velmi těžké trénovat. Také povětrnostní podmínky jsou náročnější. Osobně mně chybí teplo a slunce. Při běhu se rád potím, je to pro mě taková motivace.

Nemáte strach, že počasí může ovlivnit první zápasy?

S počasím už si nedělám žádné starosti. Zažil jsem to tady už loni, teď to bude podobné. Chci hlavně vyhrát, co nejvíce zápasů. Nepříznivé výsledky mě vždycky trápí mnohem víc než počasí. (úsměv)

Na které pozici se cítíte nejlépe?

Chtěl bych nastupovat na levém křídle, hrát od lajny. Kvůli mým herním vlastnostem mi ale nevadí ani pozice středního útočníka. Vždycky záleží na trenérovi, kam mě postaví. Jeho rozhodnutí budu vždycky respektovat.

Jaké to je hrát zápasy, na které nesmí žádní diváci? Na testování už jste si zvykl?

Každý sport se hraje kvůli lidem, fanouškům. Fotbal není výjimkou. Samozřejmě nás všechny trápí, že stadiony jsou prázdné, nikdo nefandí. Fotbal bez diváků je takový smutný, je to trošku jiný sport. Jelikož test na covid-19 musíme podstupovat před každým utkání, už jsem si na něj zvykl. Stal se pro mě normální součástí přípravy na zápas. Jako problém ho nevnímám.

Jak se vám vůbec žije v České republice během pandemie?

Žiji stejně jako před ní. Moc velký rozdíl to není. Snad jen v tom, že nyní nemůžu chodit do restaurace nebo si dát v nějakém podniku kávu. Také nákupní centra jsou zavřená, volný čas trávím jinde. Téměř pořád sleduji nějaké zápasy nebo filmy. Pokud nejsem v tělocvičně nebo na tréninku, ve svém volnu hlavně odpočívám. Ale žít v době pandemie je opravdu velmi otravné. Pokud nemáte svobodu pohybu, je to úplně jiné. Člověk si na to těžce zvyká.

Je pro vás výhodou, že ve Zlíně je více zahraničních hráčů?

Toto vůbec nevnímám. Nerozlišuji spoluhráče podle národnosti. Je mi jedno, kolik je v týmu zahraničních nebo českých hráčů. Důležité je být ve správný čas, na správném místě a se správnými lidmi. Hlavně být šťastný. Zbytek přichází automaticky.

Jak jste na tom s češtinou?

Moje čeština není moc dobrá, ale učím se. Už rozumím a taky trochu mluvím, ale pořád to není ono. (úsměv)

Jak jste prožil Vánoce? Slavíte je vůbec?

Na Vánoce jsem chtěl odjet domů do Afriky navštívit svoji rodinu, z časových důvodů mi to ale nevyšlo. Vánoce neslavím. Sice jsem vyrostl s Křesťany, kteří tyto tradice dodržují a viděl, jak svátky slaví, ale moje náboženství to není. Takže jsem neměl žádný stromeček ani kapra. Volno jsem využil k cestě za odpočinkem, pak jsem se vrátil do Zlína, kde jsem se začal věnovat individuálnímu tréninku.