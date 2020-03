Těšil se, jak si po sezoně oddychne a o dovolené bude sledovat zápasy mistrovství Evropy. Slovenský záložník či obránce Róbert Matejov si ale bude muset na konec června najít náhradní program. UEFA totiž odložila fotbalové Euro na příští rok.

Róbert Matejov | Foto: Deník / Libor Kopl

„Dalo se to čekat. Letos se mělo hrát ve více státech, o to by to bylo složitější. Za mě je to určitě správné rozhodnutí,“ říká zkušený jednatřicetiletý halfbek Fastavu.