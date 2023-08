Vědí, že teď už to musí přijít. Zlínští fotbalisté se po nejhorším vstupu do ligové sezony v klubové historii potřebují chytnout, odrazit se ode dna. Jet za týden do Uherského Hradiště s jediným bodem na kontě nikdo v Baťově městě nechce.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) se ve 2. kole nadstavby představili na Stínadlech, kde vyzvali Teplice. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ševci potřebují před derby na Slovácku pořádnou vzpruhu, výhra nad Teplicemi jim může dodat kuráž, potřebné sebevědomí. Problém je, že skláři jsou na rozdíl od posledního Zlína v pohodě.

Moravané si ale další zaváhání nepřipouští. Na remízu na Letné nikdo nemyslí, porážka je zakázané slovo. „Je nutné doma vyhrát,“ ví také zlínský trenér Pavel Vrba.

Známý kouč si uvědomuje vážnost situace, tlak si ale nepřipouští. Svěřence se snaží spíš povzbudit, na těžkou šichtu naladit a hlavně důkladně nachystat.

„Tento zápas je pro nás velmi důležitý. Narazíme na soupeře, se kterým bychom chtěli bojovat o střed tabulky. Snad je to pro nás odrazový můstek k lepším výsledkům,“ věří Vrba. „Byla by to hodně důležitá vzpruha před derby, které nás potom čeká,“ přidává.

Oba týmy v minulé sezoně bojovaly o záchranu, teď jsou na tom Tepličtí daleko lépe. Skláři v úvodu ročníku porazili Plzeň, remizovali se Spartou a zvládli i další duely, s osmi body se drží ve středu tabulky, což ne každý čekal.

„Teplice jsou velkým překvapením začátku soutěže,“ souhlasí také Vrba. „Možná i proto, že uhráli takové výsledky, jsou na tom lépe než my. I když jsme také hráli se silnými soupeři, i přes slušné zápasy jsme bohužel nebodovali,“ mrzí kouče.

Podle Vrby, který má až na Černína k dispozici kompletní tým, se Teplice opírají nejen o stabilní kádr, ale i fungující zázemí. „Je to stabilní ligový účastník, pouze ukazují svoji kvalitu, kterou mají,“ myslí si.

Zlínu chybí střelec. Řešení hledáme, tvrdí trenér Vrba. Dorazí posily?

Ševci naopak doplácí na těžký los, do problémů se ale dostali i kvůli zbytečným ztrátám s Libercem nebo v Hradci Králové. Právě z těchto duelů měli vytěžit daleko víc.

Zlíňané v nové sezoně získali pouze bod a po šestině základní části jsou ve FORTUNA:LIZE nejhorší.

„Pro nás je důležité, aby nám v těžké situaci pomohli také fanoušci, kteří by pro nás měli být největším stimulem, hnacím motorem. Snad přijdou v co největším počtu a my zase zjistíme, že jim zlínský fotbal není lhostejný,“ přeje si Vrba.

Moravané věří, že jim mají co nabídnout. Nyní se ale trápí hlavně v ofenzivě. V pěti duelech vstřelili jen tři branky, další šance zahodili. „Bohužel nemáme klasického útočníka, který by nám dal dvacet gólů za sezonu a my se o něj mohli opřít. Naopak jsme v situaci, kdy v kádru máme nové hráče, kteří třeba tak vysokou soutěž nikdy předtím nehráli,“ upozorňuje.

Na mysli má třeba Ndiayeho, lepší čísla ale nemají ani další borci ze zlínského útoku.

Skláři ale protivníka v žádném případě nepodceňují. „Zlín je sice v tabulce poslední, ale jinak je to kvalitní tým, který má mladé i zkušené hráče. Svou kvalitu koneckonců ukázal v střetnutí u nás v závěru minulého ročníku. Víme, že Zlín není v dobré situaci, o to víc se musíme na to utkání soustředit a dobře se na něj nachystat," uvedl na klubovém webu kouč Severočechů Zdenko Frťala.

Jeho tým bodoval ve čtyřech z úvodních pěti kol, na Moravu však jede s pokorou. „Povedený duel se Spartou i předchozí zápasy jsou historie. Musíme zmínit i to, že jsme už tři zápasy nevyhráli. Chceme to konečně napravit," uvedl Frťala.

Mimo hru stále zůstává Abu, naopak připravený už je i Mičević. Premiéru proti Spartě si odbyl Petr Hronek. Zkušený záložník v minulosti nosil i dres Zlína.

První půlku jsme prohospodařili, štve Tkáče. Hradci závidí fantastický stadion

„Není nikdy jednoduché po tak krátké době s novým týmem nastoupit, navíc proti Spartě. Adaptace nového hráče ještě chvíli potrvá, ale máme velkou radost, že tu máme takový typ fotbalisty. Je už zkušený, bude mít co na tréninku hráčům předat," věří Frťala.

Teplice s největší pravděpodobností nastoupí poprvé v mistrovském duelu v černých dresech. Jejich kouč věří, že jim netradiční barva přinese na Letné štěstí. „Já jsem částečně pověrčivý. Všechny přípravné zápasy jsme hráli v černém a výsledkově se nám dařilo. Tak věřím, že v tom budeme pokračovat," dodal závěrem.