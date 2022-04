„Výsledek je špatný, ale první poločas jsme nehráli vůbec zle. Bohužel jsme nepotrestali Slavii a vlastní nemohoucností jsme se připravili o lepší pokračování zápasu. Za bezbrankového stavu jsme měli dvě situace, které by soupeř dohrál do gólu, my to nedokážeme,“ povzdechl si stoper Fastavu Dominik Simerský.

V zakončení se ševci souží delší dobru. „V tom je právě rozdíl, proč jsou hráči ve Slavii a dávají góly a my se na pokaždé hrozně nadřeme,“ prohlásil.

Hosty nalomila vedoucí trefa domácího kapitána Tecla, na zadek je posadila druhá rána Provoda. „První gól pro nás byla facka, druhý byl smolný,“ poznamenal otrokovický rodák.

Za stavu 0:2 už to měli Zlíňané složité. „Na Slavii je těžké něco dohánět,“ povzdechl si vysoký zadák. „Čekali jsme na nějakou příležitost, moc jich ale nebylo. Ve druhé půli už jsme nebyl tolik aktivní, soupeř si to hlídal. Slavia vyhrála zaslouženě, my jsme se o lepší výsledek připravili sami. Pro nás to byl zápas blbec,“ přidal zklamaně.

Být efektivnější, mohli se Zlíňané těšit na zápasy v prostřední skupině, takto se budou plácat mezi nejhoršími.

Nepředvedli jsme kvalitu na to, abychom Slavii potrápili ještě víc, štve Jelínka

Ševci, které mrzí hlavně ztráty v Jablonci a doma s Mladou Boleslaví, už se v minulosti raději nepitvají, dívají se před sebe.

Už v sobotu se představí na půdě poslední Karviné, kde se mohou přiblížit záchraně, nebo taky zkomplikovat situaci.

„Musíme se na víkend dobře připravit. Začátek nadstavby je důležitý. Je potřeba do ní dobře vstoupit,“ ví někdejší bek Brna, Opavy či Jablonce.

Ševci chtějí dohrát sezonu se vztyčenou hlavou, beze strachu z baráže. „Soupeři nebudou tak kvalitní jako Slavia. Víme, že fotbal hrát umíme. Musíme plnit úkoly, které máme nastavené a věřit, že se zase vrátíme na vítěznou vlnu. Je potřeba abychom zabrali a neměli problémy,“ prohlásil.

Ševci trápili Slavii jen půlhodinu. Základní část zakončili porážkou 0:3

Také Simerský ví, že v posledních pěti duelech se pojede na krev. „Bude to víc bojovné, než fotbalové,“ předpokládá. „Ale to je úplně jedno. My musíme zápas s Karvinou zvládnout, stejně to však má i soupeř. Utkání bereme s plnou vážností. Věříme, že se odrazíme ke klidnějšímu konci sezony,“ přeje si nejenom devětadvacetiletý zadák.