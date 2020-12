„Moje přání bylo skončit v plusu, devatenáct bodů by bylo dobrých. Nakonec jich máme jenom šestnáct, což není moc,“ ví dobře kouč Fastavu Bohumil Páník.

Ztráty s Příbramí, Pardubicemi i Teplicemi kousal jenom velmi těžce. Hlavně těsné porážky zkušeného trenéra pořádně hryžou.

„Je to obrovsky frustrující, Vánoce budu mít asi špatné,“ tuší třiašedesátiletý odborník.

„My trenéři neúspěchy prožíváme více než hráči. Nosíme to v sobě, těžko se toho zbavujeme. Neustále přemýšlíme, proč se co děje, hledáme motivaci, jak to zlomit a zlepšit,“ říká.

Páník počítal, že ševci letošní derniéru zvládnou, odčiní předcházející nezdary a doma Teplice povalí. Nestalo se. Těsně před vánočními svátky přišla další bolestivá ztráta.

„Myslel jsem, že se nám to po Pardubicích, kde jsme byli lepší a měli zvítězit, vrátí, ale bylo to ještě horší,“ smutní.

Moravany v závěrečném letošním utkání srazily hrubé chyby v obraně. I když ševci skóre zásluhou Janetzkého srovnali, třetí zaváhání už nedokázali odčinit, proto doma den před Štědrým dnem padli 2:3.

„Utkání bylo o našich chybách, kterých hosté dokázali využít. Třetí byla fatální, i když nevím, jestli to nebyl faul,“ přemítá Páník.

Ševci také doplatili na mizernou koncovku.

„Když už nám leze balon do brány, tak to trefí Poznyho, pak to tam ještě Youba nedokopne z malého vápna,“ kroutil hlavou Páník.

Zlíňané se na konci roku potýkali s nízkou efektivitou, celkově ve třinácti podzimních duelech nastříleli jenom patnáct branek.

„Sice jsme Teplicím dali dva góly, ale zase nemůžeme dostat tři. To je pro nás špatně,“ zlobil se.

Přitom hráči Fastavu herně s nikým vyloženě nepropadli. Vždycky chybělo málo, aby urvali nějaký bod navíc.

„Dokážeme soupeře přestřílet, mít víc útoků, ale nedokážeme využít chyb. S tím máme problém,“ uvědomuje si.

„I proti Teplicím se z toho dvakrát vyhrabeme, ale když se nadechneme, uděláme dětskou chybu. Je to i o mentální síle,“ pronesl zkušený kouč, který v letošní derniéře postrádal marody Koláře, Jiráčka i Fantiše. Navíc hned v 8. minutě inkasoval tvrdý úder do hlavy gólman Dostál. Jednička Fastavu se sice po dlouhém desetiminutovém ošetření vrátila zpět do branky, ale po druhé obdrženém gólu v nastaveném čase první půle střídala.

Mohli jít ze hřiště dřív? „O tom nerozhoduji já, ale samotný hráč a lékař,“ vysvětluje.

„Vždycky to nechávám na nich. Nevidím do toho až tolik,“ přidává.

Fotbalisté Zlína nyní mají vánoční svátky na to, aby doléčili bolístky a šrámy, po náročném programu se dali zdravotně do kupy. Na Letné se zase sejdou už čtvrtého ledna, ještě předtím ale každý z nich absolvuje tři individuální tréninky.

„Když přijdeme na hřiště, musíme hned hrát fotbal. Před prvním mistrovským utkání odehrajeme jenom dva přáteláky,“ hlásí zlínský kormidelník.

Vedení Fastavu bude chtít v krátké zimní přestávce okysličit a doplnit stávající kádr. V hledáčku jsou hlavně krajní obránci. Právě tato pozice pálí Páníka ze všeho nejvíce.

„Věříme, že se nám vrátí Matejov, ale jiné hráče poste nemáme,“ uvedl známý odborník.

Na halfbeku při absenci slovenského fotbalisty zaskakoval mladík Cedidla, předtím tam hrál Fantiš.

„Na tom postu jsme omezení. Na každého soupeře platí něco jiného a když chceme měnit organizaci hry, schází nám kreativita,“ ví dobře.

„Tohle není post Cedidly, který je spíše řízný stoper a má problémy technického rázu,“ přidává.

I proto ševci odehráli poslední duely se třemi obránci. Zda nějakou posilu uloví, není jisté. Na dalších postech si ale vystačí.

„Jinde problém není,“ je přesvědčený Páník.