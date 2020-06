Náladu mu nezvedl ani výsledek z Olomouce, kde Sigma porazila Karvinou a pomohla nejen soupeři z Baťova města, ale i dalším ohroženým týmům. Trenér Bohumil Páník sice dvě kola před koncem nadstavbové části dovedl zlínské fotbalisty k záchraně ve FORTUNA:LIZE, ale náladu na juchání rozhodně neměl. Ševci v Teplicích nezvládli druhý poločas a domů odjeli s nečekaným výpraskem.

Trenér Zlína Bohumil Páník | Foto: Deník / Martin Břenek

„Domácí byli lepší, ale kdyby utkání skončilo 4:3, tak je to pro mě přijatelné. Ale 4:1 to je velký rozdíl. Na hráče jsem nazlobený, jak jsme se tady prezentovali. Takto se utkání nemá dohrávat. Je to nedůstojné,“ prohlásil naštvaný kouč Fastavu.