Fotbalisté Zlína ale zůstali v Baťově městě, kde se dozvěděli drsný, zato očekávaný ortel: kvůli pandemii koronaviru a vyhlášení nouzového stavu se na měsíc přerušuje nejvyšší fotbalová soutěž, která měla původně pokračovat bez diváků, ale po čtvrtečním jednání vlády se hrát vůbec nebude.

„Zdraví lidí je přednější než sport,“ uvědomuje si také útočník zlínského Fastavu Tomáš Poznar.

Vláda v reakci na rychlost šíření nákazy v Česku zpřísnila opatření zavedená od úterka, kdy zakázala akce s účastí od 100 osob. Zároveň vyhlásila na celém území republiky nouzový stav na dobu 30 dnů.

„Situace je opravdu vážná. Všichni ji musíme respektovat. Samozřejmě i já vnímám, jak se nákaza rychle šíří a že už zasáhla všechny kraje v republice. Jde ale ale o celosvětový problém, který je potřeba zastavit. Proto rozhodnutí plně respektuji,“ prohlásil jednatřicetiletý forvard.

Bez soutěžního zápasu a možná i tréninku bude víc než měsíc.

„Samozřejmě pro mě jako fotbalistu je to nepříjemné v tom, že nemůžu dělat to, co mě baví a čím se živím,“ říká.

Přitom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže, ve středu rozhodla o tom, že se první a druhá liga budou hrát bez diváků s účastí nejvýš 100 osob na stadionu.

Už při dodržení této kvóty museli fotbalisté přistoupit k velkým omezením lidí na stadionu a po dnešním zpřísnění počtu už zápasy uspořádat nejdou.

„Když přišlo to první opatření, tak jsem si říkal, že je to rozumné řešení, aby se hrálo alespoň bez diváků. I když bez fanoušků by to nemělo šmrnc. Bohužel v posledních hodinách a dnech se situace ještě zhoršila,“ vnímá.

Ševci se tak ve čtvrtek místo plánovaného výjezdu do dalekého Jablonce po dopoledním tréninku rozešli. Hráči dostali od staronového trenéra Páníka plány na následující víkend. Co bude dál, však nikdo zatím neví.

„Situace je nepřehledná, mění se z hodiny na hodinu, ze dne na den,“ připomíná Poznar.

Jelikož od pátku musí být zavřená všechna sportoviště, hráči Fastavu se budou připravovat individuálně mimo stadion. Po víkendu se potkají a dohodnou se na dalším postupu.

„Vypadá to však, že bychom se měli vejít do třicetičlenné skupiny, takže bychom teoreticky mohli někde trénovat. Ale teď je těžké o tom mluvit a předbíhat,“ uvedla zlínská opora.

Jak Poznar stráví neplánovaný volný víkend, zatím neví. Lidem se ale úmyslně vyhýbat nebude.

„Na druhé straně také nechci nikoho provokovat, takže nebudu porušovat žádná pravidla ani vyhlášky. Do míst, kde se bude nacházet víc osob, radši chodit nebudu,“ přiznává.

Současné bezpečnostní opatření totiž rozhodně nebere na lehkou váhu.

„Nejde úplně tak o mě, ale nechci být bezohledný vůči ostatním,“ vysvětluje.

„Třeba mladší ročníky nejsou v tak velkém nebezpečí, ale musíme být ohleduplní ke starším spoluobčanům. Myslím, že se to týká všech lidí, ne jenom některých,“ zakončuje povídání.