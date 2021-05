I když ševci v závěru utkání prohrávali s Baníkem 2:4, ukázal nový trenér Jan Jelínek právě na odchovance Fastavu, který v 88. minutě vystřídal vyčerpaného záložníka Janoška a v osmnácti letech si připsal premiéru v nejvyšší české soutěži.

„Samozřejmě jsem si to hodně užil. Byl jsem i docela nervózní, ale to k tomu patří,“ říká s úsměvem ligový debutant. „Je to určitě splnění dětského snu a snad i první krok v kariéře,“ věří.

Šikovný záložník už v momentu, kdy s týmem cestoval do Ostravy, doufal, že se dostane nejen na lavičku, ale i trávník. Přání se mu vyplnilo, byť hrál jenom tři minuty. „Jsem rád, že se mi to povedlo,“ přiznává.

Perspektivního středopolaře povolal mezi muže už trenér Páník, šanci mu však dal až Jan Jelínek.

„Shodl se na tom celý realizační tým,“ tvrdí dočasný kouč Fastavu „David si to zasloužil svojí prací. Na tréninku vypadá velmi zajímavě. A jelikož i Dominiku Janoškovi došly síly, přišel na řadu David,“ vysvětluje.

Tkáč si krátký pobyt ve FORTUNA:LIZE náramně užil. Na kolik jej vyjde ligová premiéra, zatím neví. Částku se od pokladníka Matejova teprve dozví. Po návratu do Baťova města spát nešel, byl plný dojmů. Svůj první start rozebral s rodiči i kamarády. „Byl to fajn večer,“ přiznává.

Žádný suvenýr, který mu bude připomínat, památný duel, si neschoval. Dres neměnil, ten svůj odevzdal kustodům. Věří, že další starty brzy přidá.

Hrát by chtěl už proti Liberci, nezalekl by se ani konkurenčního Slovácka, se kterým Fastav končí letošní nevydařený ročník.

„Bylo by to určitě super, kdybych nastoupil v derby nebo i doma proti Liberci, kde znám trenéra Holeňáka. Byl by to pro mě velký zážitek,“ ví dobře.

Nohama ale zůstává dál pevně na zemi. Ví, že podobná příležitost se zase nemusí dlouho opakovat. „Rozhodnutí je už na trenérech. Jsem rád, že jsem dostal šanci v Ostravě,“ říká.

Odchovanec Zlína ví, že si nominaci k dalšímu ligovému utkání musí teprve zasloužit. Talent, aby se prosadil i mezi dospělými, ale má.

Ve své věkové kategorii patří k nejlepším, před lety se v dresu české mládežnické reprezentace zúčastnil i srazu future. „Byl to v Dánsku přátelský turnaj čtyř zemí,“ informuje.

Do zahraničí by se ofenzivní střední záložník jednou rád dostal. Láká jej některé z nejlepších lig světa. Na přestup má ale čas. „Můj nejbližší cíl je získat místo v týmu a začít hrát,“ zakončuje povídání.