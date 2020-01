Jednatřicetiletý fotbalista si po nevydařeném sobotním zápase pobyt na Vršavě nedobrovolně protáhl, když pod dohledem asistenta Slončíka společně s dalšími hráči Fastavu, kteří absolvovali pouze část utkání, ještě na umělé trávě zaběhal. Myšlenkami už byl ale v tureckém Beleku, kam ševci odletí v neděli po obědě z vídeňského letiště.

Co vám ukázal přípravný zápas s Líšní?

Stálo proti nám důrazném dobře organizované i připravené mužstvo. I když jsme se přes zahuštěnou obranu těžko prosazovali, několikrát jsme se tam dostali, šance jsme ale neproměnili. Pokud v takovém zápase nedáme pět vyložených šancí, přijde trest jako proti Líšni. Soupeř se dvakrát dostane do naší šestnáctky, dá gól a vyhraje. Je to pro nás zdvižený prst, ale nyní jedeme na soustředění, takže máme nějaký čas na vyladěný formy a některých věcí.

Je největším problémem koncovka, o které mluvil i trenér Kameník?

V zápase s Líšní byla opravdu hlavním problémem. Jako ona nás trápila už na podzim. Je to k zamyšlení, ale já věřím, že to je věc štěstí, koncentrace. Že hráče, kteří umí dávat branky, v kádru máme. Doufám, že to byl spíš nějaká náhoda. Snad se to brzy otočí a gólové radosti budou přibývat.

Co říkáte na příchod zahraničních hráčů? Čekal jste to?

Hlavně Lamin (Jawo – pozn. red.) je velmi sympatický kluk i dobrý fotbalista. Doufám, že pro Zlín bude přínosem. Konkurence to je, ale k fotbalu to patří. Snad se mu u nás bude dařit.

Je to správná cesta, jak čelit konkurenci?

Je to zajímavá cesta. Nejen Jawo, ale i Conde, který nastoupil uprostřed zálohy, jsou fotbalově trošku jiní než my, Evropani. Určitě mají co nabídnout. Do naší hry mohou přinést další prvky. Věřím, že se tady dobře aklimatizují. My jim nějakým způsobem pomůžeme. Všichni chceme, aby se jim ve Zlíně dobře hrálo.

Už se těšíte do Turecka?

Prostředí známe, máme opravdu špičkový hotel. V něm o nás opravdu bude dobře postaráno. Budeme mít k dispozici taky dobře připravené hřiště, přírodní trávu. Doufejme, že oproti loňsku nám vyjde také počasí a že dobře potrénujeme před startem ligy. Snad to bude v pohodě.

Už máte vybraného parťáka na pokoj?

Už několikátý rok jsem na pokoji s Robem Matejovem. Jsme stejný ročník, známe se fakt dlouho. Za to roky jsme sehraní. Je pravda, že v poslední době jsme se oba zbláznili do sledování seriálů na Netflixu. Takže po večerech pár dílů dáme. Už máme něco vymyšleného, asi to bude naše hlavní večerní náplň. (úsměv). Jinak se v Turecku budeme věnovat fotbalovým věcem. Chceme využít prostředí k tomu, abychom se zlepšili a nabrali nějakou lepší formu do soutěže.