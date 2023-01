„Určitě je nepříjemné, že jsme tady na Maltě ani jeden zápas nezvládli a ani jednou nezvítězili. Proti Liberci to od nás bylo špatné,“ ví dobře Vukadin Vukadinovič.

Ševce i v zimní pauze sužuje nedůslednost, hrubé chyby a především žalostná koncovka. I proti Severočechům zahodili několik vyložených šancí, vyšli střelecky naprázdno.

„Strašně se nadřeme na šance i góly,“ štve Vukadinoviče. „Když už si nějakou stoprocentní vypracujeme, tak ji nedáme. A naopak soupeř to, co má, promění. V tom je ten zásadní rozdíl,“ míní zkušený srbský fotbalista.

Kvůli porážkám a horším výsledkům by ale se slabšími soupeři hrát nechtěl. „Naopak, jsme rádi, že jsme měli takovéto protivníky, protože v lize nebudou o nic horší,“ připomíná.

I když ševce nepovedený duel o bronz trápí, podle Vukadinoviče soustředění na Maltě rozhodně splnilo účel.

„Podmínky na hotelu i trénování byly super,“ pochvaluje si rodák z Bělehradu.

Po návratu na Moravu však nejen Zlíňany čeká drsná česká lednová rivalita. Předpověď počasí slibuje sněžení i mráz, takže tréninkům na umělé trávě zřejmě neuniknou.

„Počasí ve Zlíně bude horší než na Maltě, ale pro všechny týmy to bude stejné. Nevidím v tom problém. Věřím, že hlavní hřiště bude na ligu dobře připravené,“ uvedl.

Bývalý hráč Sparty, Slavie, Jablonce, Teplic či Karviné pod trenérem Vrbou nastupuje na křídle, kde se cítí lépe než na hrotu.

„Přišli dva útočníci, navíc sou tady Silný s Fantišem, takže jsem rád, že jsem zpátky na křídle, což je můj post. Útočníka jsem hrál z nouze, na kraji se cítím lépe než na hrotu,“ tvrdí.

Ševci proti Liberci nastoupili v neobvyklém rozestavení se třemi obránci, zkouška ale trenéru Vrbovi příliš nevyšla. „Vůbec nám to nesedlo,“ přitakává.

Nyní má předposlední tým FORTUNA:LIGY týden na to, aby odstranil chyby, našel ideální složení a načasoval formu. „Musíme se pořádně připravit, protože proti Baníku to musí vypadat úplně jinak. S Libercem to bylo prostě málo,“ ví dobře.

Zdroj: Tipsport Malta Cup 2023

Výkon proti Slovanu by měl být varováním pro všechny. Fanoušci FC Trinity věří, že zabere alespoň důrazná domluva ex-reprezentačního kouče v poločase čtvrtečního duelu o třetí místo na Maltě.

„Trenér má náš velký respekt. Když zařve, je to něco jiného. O přestávce v kabině jsme dostali pořádný céres. Už jsme to pocítili,“ přiznává dvaatřicetiletý Balkánec.

„Snad se to v lize nebude opakovat a budeme hrát tak, aby už na nás tak moc nekřičel,“ přeje si nejen „Vuki“.