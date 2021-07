Rozpaky a zklamání zavládlo v sobotu večer na Letné. I když fotbalisté Zlína ani v posledním zápase letní přípravy neprohráli, generálku s druholigovým Brnem si představovali poněkud jinak. Ševci hráli se Zbrojovkou 1:1, před úvodním ligovým duelem proti mistrovské Slavii mají na čem pracovat.

Fotbalisté Zlína (žluté dresy) v posledním přípravném zápase jen remizovali s brněnskou Zbrojovkou 1:1. | Foto: Jan Zahnaš

„Jelikož chceme zlepšit výkony v lize, tak si v zápasech s Prostějovem nebo Brnem musíme poradit lépe. S tím spokojený nejsem. Naopak mě těší to, jak kluci pracují. Někteří hráči to odmakali úplně do mrtě. Uvidíme, jak to vyladíme v dalším týdnu,“ uvedl trenér Fastavu Jan Jelínek.