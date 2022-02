„Sparta dala dva góly, my žádný. Vyhrála zaslouženě, byla lepší,“ uznal zlínský trenér Jan Jelínek.

Za první půli svěřence oprávněně chválil, po přestávce už nebyl s jejich výkonem úplně spokojený.

„Bohužel jsme si nechali hned na začátku druhého poločasu vstřelit branku. Mně spíš ale mrzí druhý inkasovaný gól. Bohužel jsme řešili věci okolo a nevěnovali se fotbalu,“ hněval se.

„Byli jsme nekoncentrovaní, málo organizovaní. Sparťané nám tam třikrát utekli a zápas rozhodli,“ štve Jelínka.

Ševci ve druhé půli zahrozili jenom technickou střelou Dramého v 54. minutě, kdy skvěle zasáhl domácí gólman Holec.

Jinak si hosté moc šancí ke skórování nevypracovali.

„Chtěli jsme chodit do rychlých kontrů, ale když nás domácí překopávali, bylo to trochu složitější. I když jsme se tam párkrát dostali, nebyli jsme tak nebezpeční jako v minulých zápasech,“ vadilo Jelínkovi.

Mrzelo jej, že hosté nedotáhli žádnou dobře rozjetou akci po stranách hřiště, kde měli poměrně dost prostoru a kde byl soupeř zranitelný.

„Možná jsme byli trochu bojácní, kluci ze Sparty měli větší respekt. Ale jinak to odedřeli, byť fotbalové to ani z jedné strany moc nebylo,“ uznal.

A měl pravdu.

Podívejte se: dva góly i dvě odvolané penalty. Ševci na Spartě po boji prohráli

Ani Sparta si před vlastním publikem nic velkého nevytvořila. Jako by po nevydařeném startu do jara a po vypadnutí z Evropské Konferenční ligy byla dál v herním v útlumu.

Moravané navíc skvěle bránili, protivníka drželi daleko od gólmana Rakovana.

„Překvapilo mě, že Sparta hrála jednoduše, jenom nakopávala balony na Čvančaru s Hložkem,“ všiml si kouč Fastavu.

Přitom zápas se mohl vyvíjet úplně jinak, kdyby sudí Machálek po zhlédnutí videa neodvolal penaltu nařízenou za faul gólmana Holce na Vukadinoviče. „Ze svého postavení jsem viděl, že došlo ke kontaktu útočícího zlínského hráče s domácím brankářem. Bohužel příčinou pádu nebyl kontakt rukou, jak jsem si původně myslel, ale při zhlédnutí záznamu na monitoru jsem ze strany viděl, že k podražení nedošlo a že hráč Zlína spadl sám,“ vysvětlil hlavní arbitr po utkání v rozhovoru pro televizi O2.

Lavička Fastavu zůstala po verdiktu v klidu. „Člověk musí udržet emoce, podívat se na to až zpětně po zápase. Bylo to na začátku utkání, zápas to nerozhodlo,“ ví dobře Jelínek.

Více než odvolaný pokutový kop z 3. minuty mu vadila rozkouskovaná hra a spousta žlutých karet na obou stranách. „Nebylo to o fotbale, ale o soubojích,“ dodal.