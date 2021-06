„Mám to hodně podobné s hráčskou kariérou. Nikdy jsem neprahl potom, abych hrál nebo trénoval v lize. Spíš dělám to, co mě baví. Neřeším, kam mě to dovede. Dělám to tak, jak to mám rád a dávám tomu všechno. Jestli je to odměna za práci, kterou odvádím, to nechám na posouzení jiných,“ uvedl na startu letní přípravy Jelínek.

V devětatřiceti letech je po ostravském Ondřeji Smetanovi druhým nejmladším koučem ve FORTUNA:LIZE.

Těší vás důvěra vedení klubu?

Mluvilo se o tom po celé letní přestávce. S vedením klubu jsme byli neustále v kontaktu, pak přišla tato nabídka. Já si samozřejmě vážím. A jelikož mám rád výzvy, tak jsem ji přijal.

Byl to pro vás velký skok?

Musím říct, že jo. Musím být ještě lépe připravený, veškerá organizace je náročnější. Mám mediální povinnosti. Řeším i další věci, než je jenom tréninkový proces, který já mám nejradši. Někdy je to takový kolotoč. (úsměv) Ale vím, že je to s ligou spojené a musím tak pracovat. Vím, že pro všechny je vrcholem zápas, že musí být nějaký cíl, ale mě baví hlavně ta cesta, proces.

Vnímáte, že ve 39 letech jste druhým nejmladším koučem v lize?

Ono to není věcí věku. Spíš to bude o tom, co budeme předvádět. A já chci, aby naše práce byla vidět. Doufám, že náš fotbal se bude fanouškům líbit. Chci, aby tam byl vidět nějaký otisk. Abychom se prezentovali moderní hrou. O mě se ví, že jsem náročný trenér. Dbám na kondici, koncentraci. Požadoval jsem to po mladých hráčích, teď budu chtít, ať to plní zkušení borci. Ligoví fotbalisté by měli pracovat o to víc, protože za to berou peníze. Je ale na nás, realizačním týmu, abychom to z nich vymáčkli.

Budou hrát ševci aktivněji, útočně?

No jak ve kterých zápasech. Moderní fotbal je hrozně variabilní. Budeme se připravovat i na soupeře. To ale až ve chvíli, kdy budeme mít nějaký svůj styl hry, na kterém budeme pracovat. V utkáních přijdou momenty, kdy budeme presovat, ale přijdou i chvíle, kdy zase budeme v bloku. Tak to hrají i velké týmy. Chci, abychom byli variabilní a dokázali reagovat.

Už víte, jak budete mít rozdělené role s Markem Kalivodou, který má potřebnou profi licenci?

S Markem spolupracujeme už dlouho. Pomáhal mi v trenérském růstu. Víme, co od sebe máme čekat. Je to takové propojení Letné s Vršavou. Mára mi pomůže s tréninkovým procesem. Taky výborně čte soupeře, umí rozebrat nejen protivníka, ale i utkání. Myslím, že to bude fungovat. Hlavní zodpovědnost za výsledky, sestavu i tréninkový proces však budu mít já.

Budete si chtít licenci co nejdříve dodělat?

Stoprocentně. Tím, že jsem mladý, tak jsem měl pouze jednu možnost hlásit se na profilicenci. Koronavirus to taky zastavil. Víc možností jsem nedostal. Až teď bude druhá šance. První pous mi nevyšel, v závěru jsem neprošel sítem. Budu bojovat dál. Vnímám, že licenci potřebuji.

Ale i bez papíru zápasy hodně prožíváte, že?

Dá se říct, že jo. Určitě jsem emotivní, dávám to najevo. Rád se raduji, jsem smutný … To je jedna z věcí, ve které mi Marek pomáhá. Občas mě dokáže i mírnit. Vždycky mě dokáže nastartovat situace, když vidím, že hráč nedělá to, co by měl nebo co umí.

Jak jste spokojený se složením kádru? Budete chtít ještě nějaké posily?

Já si myslím, že kvalitu má, ale o nějakém doplnění se ještě budeme bavit. Není žádné tajemství, že k Tomášovi Poznarovi hledáme útočníka. Víme, že potřebujeme více branek. Kádr se bude ještě obměňovat. I když skončil Buchta, stopera nehledáme. Na tomto postu nás bota netlačí, máme pět středových obránců.

Na jaké pozice počítáte s posilami Fillem a Hrubým?

Hrubý je středový hráč. Na trávníku by měl pracovat tak, že i když je v těžkém prostoru a třeba i obsazený, nesmíme se bát mu nahrát a on by si s tím měl poradit. A Fillo to je jezdec. Krajní hráč, který nedá nikomu nic zadarmo. Absolutní profík.

Už víte, kdy se vrátí Conde?

Měl by se zapojit během přípravy. Já s ním počítám. Informace, co se ke mně dostávají, vypadají velmi nadějně. To je spíš otázka na vedení.

Dáte větší šanci odchovancům?

Budu preferovat hráče, kteří dělají na hřišti to, co chci. Skončili jsme čtrnáctí, a jelikož chceme zlepšit umístění, budou nastupovat ti, co budou plnit pokyny a hrát co nejlépe. Každý trenér chce mladé talentované hráče, my ale musíme pracovat s těmi, co tady jsou. Nemůžeme si až tolik vybírat.

Neděsí vás los ligy? Začínáte doma se Slavií, pak jedete do Ostravy …

Už ten závěr minulé sezony jsme měli docela zajímavý, protože jsme hráli se silnými týmy z popředí tabulky. Ale je to liga, v ní si už soupeře nevybíráme. Když chceme body, musíme porazit každého. Vyšlo to sice na začátek, ale alespoň uvidíme konfrontaci. Těžké zápasy nám posunou dál.

Změny ve Fastavu Zlín -

Přišli: Fillo, Hrubý (oba Baník Ostrava), Cabadaj (zkouška – FK Jablonec), Nečas (návrat z hostování – Skalica)

Odešli: Buchta, Čanturišvili (konec smlouvy), Janošek, Potočný (konec hostování), Chwaszcz (hostování – SK Líšeň), Toutou Martins (neuplatnili opci)

Nezačali s tréninkem: Jawo (zraněný), Conde (administrativní problémy)