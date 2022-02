I když ševci zvítězili 4:0, řada opor z různých důvodů scházela, šanci tak dostali i borci, co by za normálního stavu leštili lavičku náhradníků.

V posledním přípravném duelu ale ukázali, že jsou dobře nachystaní a že mohou klíčové borce zastoupit.

Teď je na kouči Jelínkovi, aby vybral správné a hlavně zdravé borce.

„Máme připravených několik variant. Uvidíme, jak se situace bude dál vyvíjet. Doba je složitá, každý den je jiný. Rozhodneme se po předzápasovém tréninku, v den utkání,“ říká Jelínek.

Zatímco o víkendu proti Senici postrádal téměř kompletní jedenáctku hráčů, při jarní ligové premiéře by měl mít na výběr více fotbalistů. „Prognózy jsou dobré, budeme v lepším počtu,“ věří.

Problémem může být všudypřítomní koronavirus. Novou variantou omicron se prý nakazí každý. Někteří ševci onemocnění nedávno prodělali, jiné karanténa teprve čeká.

„Osvěta tady je. Apelujeme na hráče, aby z tréninku jeli nejkratší cestou domů. S rodinami chodili hlavně do přírody a s nikým se moc nesetkávali. I když se ale pravidelně testujeme, je to složité,“ krčí rameny mladý trenér.

„Omicron je strašidlo. Doba je holt taková, moc ovlivnit to nemůžeme. Uvidíme, jak moc to zamává s celou ligou,“ prohlásil.

Můžeme atakovat prostřední skupinu, věří manažer Grygera. Klub posily neřeší

Do startu druhé poloviny sezony zbývá ještě pár dnů, uzdravit se mohou i další borci. Kapitána Poznara s Gruzíncem Čanturišvilim trápí břišní úpon, Procházka si v generálce nepříjemně narazil nohu, jiní hráči jsou zase nemocní.

Mladíky Tkáče a Hellebranda po náročném programu kouč Jelínek šetřil záměrně, naopak Fillo, Reiter a Jawo budou chybět delší dobu.

I vzhledem ke zdravotnímu stavu mužstva má do sestavy blízko Vukadin Vukadinovič. Zlínský navrátilec v přípravě odehrál dva duely, s Kroměříží i Senicí rozhodně nevypadal špatně, dobře se jeví i v tréninku.

„Pracuje velmi dobře, opravdu maká. Překvapil mě, že byl kondičně připravený. V zápasech odehrál velkou porci minut. Pro nás je to zajímavá alternativa i směrem do útoku,“ upozorňuje.

„Fantiš a Poznar dokáží hrát hodně zády k bráně soupeře, udrží balony, dělají servis ostatním. Vuki je naopak rychlostní typ, vhodný v náběhům za obranu,“ přidává.

Ševcům se v přípravě dařilo. Ani v jednom ze čtyř utkání neprohráli. Po remízách

s Líšní a Zbrojovkou přišly výhry nad Kroměříží a Senicí, mezi střelce se zapsalo hned deset členů ze soupisky. „Jsem rád, že to nestojí na jednom či dvou hráčích, ale dokáže se prosadit více kluků,“ těší Jelínka.

Jeho tým kompletní pětitýdenní dril strávil v domácích podmínkách. Letnou a Vršavu jen na čtyři dny vystřídaly Luhačovice, kde Fastav absolvoval herně-kondiční kemp.

„Jsem rád, že k nám zima byla shovívavá a mohli jsme absolvovat všechno, co jsme si naplánovali. Nebyl vůbec žádný problém,“ těší Jelínka.

Přípravu rozdělil do několika bloků. Ty hlavní oddělilo krátké soustředění. „Je vždycky dobře, když tým na chvilku vypadne do jiného prostředí a jsou všichni pospolu,“ míní.

„S kluky jsme se pobavili o naší další cestě, herním projevu. Něco jsme si nastavili a teď to chceme budovat dál,“ přidává.

Jak na tom ševci jsou, naznačí už první soutěžní duel. V neděli přijede na Letnou probuzený Liberec, žádná selanka to rozhodně nebude.

Severočeši se již na podzim po výměně trenéra zvedli, nyní jsou devátí a touží po elitní šestce.

„Začátek je sice ostrý, ale už se na to všichni těšíme,“ říká devětatřicetiletý kouč.

Glosa Libora Kopla: krajské rivaly před startem ligového jara spojují starosti

Do kabiny Fastavu se po dvou měsících vrátí zdravá nervozita i příjemné chvění. Zase bude o co hrát.

„Náš předsezonní cíl se nemění. Chceme zlepšit kondici i herní projev. Chceme být variabilní, hrozit postupným útokem i brejky. Samozřejmě každý chce být v tabulce co nejvýš. My jsme chceme být konkurenceschopní, vylepšit pozici z minulé sezony a držet se co nejdál od sestupových příček,“ má jasno luhačovický rodák.

K tomu by se ševcům hodil povedený start. Liberec je však těžký protivník. Byť nemá takovou sílu a ambice jako v minulých sezonách, kdy hrál evropské poháry a třeba bojoval o titul.

„Od doby, co jsme tam vyhráli, je ale Liberec úplně jiný tým,“ ví dobře Jelínek. „Slovan prakticky vyměnil celý mančaft i realizační tým, taky hraje úplně jinak. Trenér Kozel jim vštípil nějakou tvář a nebude to nic jednoduchého,“ ví dobře.