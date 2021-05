Někdejší obránce Pardubic či Opavy se stal dalším asistentem hlavního kouče Páníka, kterému pomáhal už v neděli na Stínadlech, kde ševci vydřeli bod za bezbrankovou remízu.

„Zápas jsem si užil. Atmosféra na mě dýchla. Pocity byly příjemné, protože kvůli situaci ohledně pandemie koronaviru jsem třičtvrtě roku nezažil to mravenčeníz mistrovského utkání,“ přiznává Jelínek. „Šlo o důležitý soutěžní zápas, duel první ligy, takže z tohoto pohledu to pro mě bylo super,“ přidává.

Devětatřicetiletý trenér se k prvnímu mužstvu Zlína připojil na začátku minulého týdne.

Do ligové kabiny se vrátil po několika letech.

Naposledy ve druhé lize coby asistent vypomáhal Martinu Pulpitovi, po jeho odvolání byl k ruce i Bohumilu Páníkovi.

Po postupu ševců do nejvyšší soutěže se Jelínek přesunul na Vršavu, kde cepuje mladé a perspektivní hráče, na starosti má především kluky z béčka.

Minulé pondělí se ale zase hlásil na Letné, kde se připojil k ligovému mančaftu.

„Jelikož mi zápasy chyběly, jsem plný síly, nabitý energií. Tu se snažím přenést i na kluky,“ říká.

Někdejší levý obránce byl coby hráč známý svojí zarputilostí, poctivostí, důrazem, emocemi. To všechno vyžaduje i po svých svěřencích. „Mám to tak nastavené. Kluci to zatím přijímají,“ usmívá se.

Jelínek se do realizačního týmu Fastavu začlenil bez problémů.

Lidi z klubu dobře zná, taky většinu hráčů v minulosti vedl. „Patřím mezi komunikativní trenéry. Nemám problém přijít, pozdravit, pobavit se. Některé kluky teprve poznávám, vzájemně se oťukáváme,“ uvedl.

Jelínek ovšem na rozkoukání moc času nedostal. Sezona končí už za necelý měsíc. Do kabiny ale přinesl nový pohled zvenku, neotřelé nápady. Navíc se i něco přiučí, nabere zkušenosti do budoucna.

„I když jsem viděl všechny zápasy, ať už v televizi nebo přímo na stadionu, nebyl jsem úplně zainteresovaný. Spoustu informací zevnitř, o kterých jsem neměl ani tušení, jsem se dozvěděl až nyní. Ale věřím, že si vzájemně můžeme pomoct,“ prohlásil.

Premiéra nového asistenta dopadla celkem slušně. Ševci Na Stínadlech remizovali s domácími Teplicemi 0:0 a v boji o záchranu získali důležitý bod. „Jsem rád, že kluci k utkání přistoupili zodpovědně. Byť byli nervózní a každý vnímal o co se hraje, zápas poctivě odmakali a nic nevypustili,“ cení si Jelínek.

Nerozhodný výsledek byl nakonec spravedlivým vyústěním dění na trávníku, který hráčům stěžoval pohyb i kombinaci. „Nervozita byla značná. Hra oboustranně trpěla,“ přiznává.

„Každý trenér od mužstva požaduje víc kombinace. I my chceme hrát atraktivnější fotbal. Věřím, že nasazení zůstane i doma proti Opavě a směrem dopředu předvedeme víc kvality,“ přeje si.

Ševci se začali na poslední tým tabulky chystat již v pondělí. Právě Jelínek společně s Hubáčkem vedli pozápasový trénink méně vytížených hráčů. Kromě toho se společně s dalším asistentem Sombergem zapojil i do cvičení. „Společně to pak rozebíráme, sdělujeme si postřehy nejen ze zápasu, ale i tréninku,“ líčí.

Nyní se soustředí výhradně na ligový tým. Rezerva Zlína jde na chvíli stranou. Jelínek ostatně nečeká, že se MSFL dohraje. „Od začátku jsem byl skeptický, protože rozvolňování opatření jde hrozně pomalu. I teď tvrdím, že by bylo neregulérní, kdyby se sezona dohrála,“ dodává.