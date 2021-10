I když v Doosan Aréně proti vedoucímu týmu tabulky dvakrát inkasoval, v těžké ligové premiéře proti Plzni rozhodně nezklamal. Porážce 1:2 ale stejně nezabránil.

„Ne že by Rakovan za branky nějak mohl, ale Honza čeká na šanci dlouho. Věřili jsme ,že mu to bude víc lepit. První utkání v nejvyšší soutěži zvládl. Počínal si dobře. I když je to mladý gólman, nervozitu jsem u něj neviděl. Má perspektivu, všechno před sebou,“ míní trenér Jelínek.

Devětatřicetiletý kouč v letošním ročníku FORTUNA:LIGY prostřídal už tři gólmany. Začátek sezony patřil Dostálovi, který si ale v Karviné poranil koleno a do branky šel Rakovan. Vysoký slovenský brankář v pěti duelech inkasoval hrozivých patnáct branek, proto tentokrát dostal šanci Šiška.

Zlínská trojka při debutu obdržela gól hned v 6. minutě, kdy jej z penalty překonal někdejší spoluhráč Beuaguel.

„Pro nás není nic nového, že inkasujeme branku hned v úvodu zápasu. Tahle ale byla smolná,“ ví Jelínek.

Ševci se rychle otřepali, skóre brzy srovnali. Hlavou se trefil obránce Vraštil. „Kluci i za stavu 0:1 pořád plnili to, co jsme si nastavili v pokynech. Odměna byla branka ze standardní situace,“ uvedl hostující kouč.

Viktoria se ve zbytku úvodního poločasu herně trápila, až na šanci Kopice si si nic velkého nevypracovala. Po změně stran zase zahrozil Bucha. Jinak domácí dlouho nedokázali nejhorší obranu soutěže ničím překvapit, natož ji dostat pod souvislejší tlak.

„Pro nás to bylo strašně náročné utkání v tom, že jsme museli hodně řešit taktiku a nabourávat rozehrávku soupeře. Po splněné defenzivních úkolů jsme chtěli chodit do rychlých kontrů. Škoda, že jsme žádný z nich nedohráli do větší kvality,“ štve Jelínka.

Jeho tým sice nebyl tak nebezpečný, zato vzadu byl pozorný a důsledný. „Věděli jsme, že to nemůžeme otevřít jako se Spartou. Všichni viděli, jak to dopadlo. Tentokrát jsme chtěli hrát v bloku, čekat na chybu soupeře v rozehrávce,“ vysvětluje.

Západočechy vysvobodil až Francouz Beauguel, který zužitkoval přesný centr Janoška a šestou trefou sezony udržel Viktorku v čele tabulky.

„Gól v závěru rozhodl o tom, že si neodvezeme žádný bod. Plzni gratuluji, předvedla kvalitu," ocenil Jelínek.

Viktoria porazila Zlín v sedmém z posledních devíti vzájemných ligových duelů a doma nad ševci zvítězila popáté za sebou. Moravané neprožívají vydařené období. Padli počtvrté za sebou, dál zůstávají na devíti bodech.

„Věřím, že teď se to zase změní. Musíme dál pracovat. Snad v reprezentační přestávce doléčíme nějaké hráče, ať máme v náročných utkáních větší výběr,“ doufá Jelínek.

„Pokud ale v dalších zápasech navážeme na zodpovědný výkon z Plzně, začneme zase sbírat body,“ věří. „Kluci předvedli nasazení, bojovnost. Budeme na ně tlačit, aby to byl náš standard v každém střetnutí. Věřím, že proti papírově slabším týmům se budeme prosazovat,“ dodal.