„Mám radost, že jsem přijímacím řízením prošel. Před dvěma lety se mi to nepovedlo, vypadl jsem v samotném závěru. Tentokrát se to podařilo,“ oddechl si.

Kromě Jelínka v konkurenci 107 uchazečů uspěli také slávistický asistent Jaroslav Köstl, pobočník Pavla Vrby ve Spartě Luboš Loučka, či hlavní ostravský trenér Ondřej Smetana nebo bývalý slovenský reprezentant Marek Bakoš, jenž po skončení kariéry působí v Plzni.

„Je rozhodně náročné se tam dostat. Při mém prvním pokusu se nás hlásilo 127, tentokrát to bylo 107 a berou kolem dvaceti, čtyřiadvaceti trenérů,“ upozorňuje.

Společně s kolegy u přijímaček absolvoval dva písemné testy a podobně jako u maturity ústní zkoušku.

„Pokud bodově přejdete přes první test, dostáváte se k ústním zkouškám. Zde si vylosujete otázku, dvacet minut máte přípravu na potítku a poté jdete před tří člennou komisi. Tady probíráte dané téma jak z teorie, tak praxe. Za každý test a ústní zkoušku můžete dostat určitý počet bodů. Vyhodnocení výsledků nám dorazilo asi dva týdny poté,“ přibližuje v rozhovoru pro klubový web.

Nyní má luhačovický rodák konečně jistotu, letos se tak vrhne do studia. Práci ve zlínském klubu ale šidit rozhodně nebude. „Mam kolem sebe skvělé lidi. Navíc zvládli to jiní, zvládneme to i my,“ je si jistý.

Zimní příprava: Slovácko čeká soustředění v Chorvatsku, Zlín zůstává doma

I když mnozí odborníci před letošní sezonou mladého kouče pasovali do role jednoho z nejvážnějších adeptů na první odvolání ve FORTUNA:LIZE, Jelínek se díky poctivé práci v pozici hlavního kouče Fastavu udržel a ševce povede i na jaře.

„Těší mě, že můžu pokračovat s mužstvem a pracovat dál na herním projevu. Netajím se tím, že bodový zisk měl být vyšší. Musíme přidat,“ ví dobře mladý kouč, který má za sebou hodně hektický a rozmanitý půlrok.

Náročný podzim přinesl někdejšímu poctivému bekovi plno radosti i starostí a hlavně spoustu práce.

Nejhůř mu bylo po zápase v Teplicích. Ševci na Stínadlech předvedli velmi špatný výkon a nakonec v důležitém záchranářském souboji prohráli vysoko 1:4.

Naopak největší euforii prožil při parádním obratu v Karviné, kde hosté díky trefě střídajícího Cedidly v nastaveném čase zvítězili 3:2. „To bylo velmi emotivní,“ přiznává s úsměvem.

Moravané vstoupí do jarních odvet z jedenácté pozice a devatenácti body. Předsezonní cíl se nemění. Ševci chtějí vylepšit loňské umístnění, rvát se o postup do prostřední skupiny. Naopak sestupové starosti chtějí Zlíňané přenechat soupeřům.

Ševci se ale stejně jako další mančafty z dolní poloviny tabulky potýkali s nevyrovnanými výkony. „Každý sport je hodně o hlavě, ale kolektivní sport je ještě o souhře,“ připomíná Jelínek.

„S hlavou nám pomáhají dobré výkony, u souhry to musí ladit. A při časté rotaci hráčů v našem případě souhra pokulhávala. Na tom musíme rozhodně zapracovat. V “optimální” sestavě jsme dokázali hrát atraktivní a nebezpečný fotbal i proti těžkým soupeřům,“ přidává.

Mančaft se ale na podzim potýkal s početnou marodkou, zraněné hráče rozhodně nebylo jednoduché nahradit, což ukázaly některé zápasy. „Je to jeden z faktorů, na které se musíme zaměřit, abychom ustálili týmovou formu. Těžké to je pro každého trenéra, ale takové je naše řemeslo. Za tohle jsme placení. Musíme se snažit ze všech hráčů vymáčknout maximum,“ ví dobře.

Vánoce u ševců: Hlinka se otužuje, Jawo běhá po pláži, Tkáč se válí na gauči

Jelínek chce v zimní přípravě kromě kondice zapracovat především na bránění standardních situací. „To mi nedává spát,“ přiznává s úsměvem.

Dále pak Poznar a spol. budou pracovat na projevu hry. Aby zůstali nebezpeční, ale zároveň neinkasovali tolik branek. „Chceme se neustále zlepšovat ve všech faktorech. Máme nastavený směr a musíme dál makat na tom, ať z něj neuhneme,“ říká.

Pomoct vylepšit herní projev i další aspekty by mohly případné posily. Devětatřicetiletý kouč by rozhodně uvítal vyšší konkurenci na některých postech, na Letné scházejí hlavně krajní beci.